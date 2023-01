Una verdadera muestra de inclusión ocurrió días atrás en Playa Unión, cuando un grupo de guardavidas le acercó una silla a Nahuel Arriagada, un niño de 7 años, para que pudiera meterse al mar por primera vez.

El chico tuvo varias operaciones y no puede moverse por sus propios medios. Es por eso que la playa cuenta con una silla especial para que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan utilizarla y meterse al agua.

Gabriel Rubilar, guardavidas en ese sector de Playa Unión, comentó: "Tenemos una bajada para gente con discapacidad o poca movilidad. Mayormente, la gente viene y solicita la silla para poder acercarse al mar. En este caso Nahuel conoció por primera vez el mar. Este niño tiene como siete operaciones y no puede moverse por sus propios medios. Fue una experiencia muy linda y muy única para él".

"Vi su carita que era diferente. Quería sonreír y era muy lindo verlo. No sé qué sensaciones habrá sentido él. Solo él lo sabe y sus padres que lo conocen. Se veía que lo estaba disfrutando", agregó Rubilar sobre los sentimientos de Nahuel al ingresar al mar.

Esto sucedió en el puesto 12, en Aquavida. "Este es el sector dos del puesto doce. No todos los días funciona, porque no tiene que haber olas y tiene que estar baja la marea. El quiera usar la silla tiene que solicitarlo. Siempre hay un tiempo para dar una vuelta. Cuando se acerquen a Playa Unión, no duden en solicitar la silla al guardavida que va a tratar de solucionar sus inquietudes y dudas con respecto al mar", concluyó el guardavidas.