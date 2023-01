María Estela Payal es la sobrina de María Rosa, la mujer de 84 años que falleció el lunes al mediodía en el Hospital Zonal Esquel al caerse en la vereda de la calle Mitre y Chacabuco.

En el momento del accidente, María Estela se encontraba con su tía y comentó detalles de lo que ocurrió. También habló sobre la llegada de la ambulancia del hospital local y adelantó que instará acciones penales en el futuro.

"Yo venía con ella porque salimos a pagar los servicios. No tomamos auto porque pasamos por la pollería y ya veníamos a casa. Veníamos charlando, tranquilamente, cuando llegamos a esa esquina maldita y se cayó", indicó.

"No me di cuenta porque pasaba una vecina. Quedé en shock porque no entiendo cómo fue. Cuando la veo tiradita, pego el grito y volvió la vecina. Pasaba mucha gente para querer ayudar, pero no se podía hacer nada hasta que llegara la ambulancia", agregó.

Por otra parte, sobre la llegada del personal médico, Estela dijo: "La ambulancia demoró más de 20 minutos. La dueña de la casa contó los minutos, yo estuve hablando con ella. La conocía a María Rosa, una mujer que trabajó toda su vida".

"Que venga a morir así, en una vereda descuidada. Yo no sé si es la municipalidad o el propietario de la casa el que tiene que ver con ese tema, pero vamos a ver qué hacemos", añadió.

Además, María Estela comentó cómo era su relación con su tía. "Ella me crió de chiquita a mí. Todos los vecinos lo saben y agradezco a los que se acercaron. Yo andaba de acá para allá con ella y le daba su medicación. La semana que viene tenía médico y ahora ya no está más. Ella era hermosa y se sentía muy bien conmigo. Le daba cariño, la abrazaba, no tuvo hijos porque era viuda. Su hija era yo", manifestó.

Por último, en cuanto al inicio de acciones legales, dijo: "Por supuesto que sí. Me estoy asesorando. Ahora que pasó esto, me estoy enterando de que hubo muchos casos y la gente se quedó callada. Pido que me acompañen en esta lucha y yo voy a ver qué hago".