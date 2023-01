- Por Carlos Guajardo -

El dirigente de la Unión Cívica Radical de Chubut Mario Cimadevilla dijo que su partido “debería resolver primero cómo va a competir en las elecciones de este año. Si sigue en Juntos por el Cambio y va a una interna o definir si el radicalismo va con su propia fórmula”. Y agregó: “Esta es una pelea interna que tiene hoy el partido y que tiene que definir cuanto antes”.

En diálogo con Red43, el exsenador nacional por la UCR fue muy crítico con la posición de algunos dirigentes nacionales de su partido y sobre la posible alianza con el expresidente Mauricio Macri: “Acá es donde yo marco las diferencias en cuanto a las definiciones. Hoy se quiere realizar una alianza con personas que han usado el estado para enriquecerse. Caso Macri, por ejemplo. Que llegó al gobierno y lo primero que hizo fue ver cómo arreglaba su tema del Correo, de las autopistas, del caso Odebrecht y la Energía Eólica por citar algunos ejemplos. O irá con Horacio Rodríguez Larreta que con lo que se conoció últimamente tiene un “maxikiosko”, dijo irónicamente.

En cuanto al radicalismo de Chubut, Cimadevilla dijo que “debe manejarse de manera independiente. Primero hay que ver si hay alianzas. Si no las hay tiene que ir con fórmula propia. Y si las hay, el radicalismo la tiene que encabezar. Es decir que el candidato a gobernador debe ser de la UCR”.

Y agregó: “Somos un estado federal. La lógica es que cada partido, en cada provincia decida por su cuenta. También en eso tenemos diferencias. El PRO es un partido que lo manejan desde Buenos Aires, en cambio la UCR es un partido bien federal”.

Este medio le recordó el caso del intendente de Rawson Damián Biss quien se mostraba de acuerdo en eliminar las PASO en la provincia (lo que finalmente sucedió) pero recibió presiones desde Buenos Aires y no sólo del PRO, también de la dirigencia radical. Cimadevilla contestó sin pelos en la lengua: “En esos casos, hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa. Si alguien quiere conducir debe saber que en política no todo es color de rosa”.

Pese a esta definición avaló la recientemente designada fórmula Biss-Menna. “Me gustó esa fórmula. Creo que integra gestión, conocimiento, confianza y experiencia”.

Volviendo al tema nacional y la posición de la UCR respecto a la alianza con el PRO, el también exdiputado provincial dijo que“el radicalismo tiene que empezar a pensar si va a hacer un frente electoral con quién lo va a hacer. Porque en definitiva las alianzas son instrumentos electorales. ¿Vamos a ponernos de acuerdo en el contenido con Juntos por el Cambio? Yo no creo. Les doy un ejemplo: se hizo la reunión de la CELAC ahora en Buenos Aires. El radicalismo, históricamente, tuvo una posición latino americanista. Desde Hipólito Yrigoyen que fue el que le perdonó la deuda de la guerra al Paraguay, pasando por Illia y Alfonsín, uno de los creadores del Mercosur. Y ahora uno ve las posiciones del PRO que, al igual que Carlos Menem, promueve relaciones carnales con Estados Unidos”.

Y continuó: “Entonces está a las claras que tenemos visiones distintas. En materia energética, por ejemplo. El PRO entiende que la energía es una mercadería más. El proceso de enajenación de la energía que llevó adelante Menem ellos lo sostienen. Y lo que nosotros entendemos es que la energía debe ser manejada con un fin estratégico no como una cuestión de enajenación”.

Finalmente opinó sobre el tema Trelew (lugar donde nació y creció políticamente) y el adelantamiento de las elecciones: “El peronismo demostró en Trelew que está incapacitado para gobernar. Yo no se con qué autoridad moral el peronismo puede salir a pedir el voto en Trelew”. Este medio le recordó también que sin embargo, pasan las elecciones y continúa ganando en cualquiera de sus versiones: “Yo no digo que no tenga fuerza electoral. Van a buscar el voto y la gente se lo da. Será también una falla nuestra que no sabemos convencer”.

Y puntualmente sobre el adelantamiento de las elecciones dijo que “es una cuestión puramente especulativa de quienes las convocan. No hay ninguna necesidad. Este es el problema cuando hay gente que cree que el Estado está a su disposición. Así como Macri lo puso a su disposición para arreglar lo del Correo y otros para arreglar causas judiciales, otros lo usan para adelantar elecciones. Adelantar los comicios responde a un interés particular”. Consultado cómo califica la actual situación política de esa ciudad, dijo sin vueltas: “Un engendro, un verdadero engendro”.

Cimadevilla tiene un largo recorrido en la política. Además de ser el normalizador de la UCR en 1982 en el final de la dictadura, después ocupó varios cargos. Fue ministro de Bienestar Social durante un tiempo cuando Carlos Maestro era gobernador. Elegido diputado provincial, fue senador nacional entre 2009 y 2015. Ocupó el Consejo de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014 en representación de la UCR, partido que en Chubut presidió durante varios años.