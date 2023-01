La reconocida cantante e intérprete argentina, Hilda Lizarazu, estará presente en la localidad de El Hoyo el sábado 7 de enero por la Fiesta de la Fruta Fina y el lunes 9 en Esquel, en 25 de mayo y Alvear.

En diálogo con Red43, manifestó sus buenas expectativas sobre cantar en las localidades chubutenses. "Estoy muy contenta de ir hacia allá y refrescarme un poco del verano de Buenos Aires y volver al ruedo. Voy a llevar abrigo porque sé que voy a tocar al aire libre en El Hoyo y en Esquel. Como los shows van a ser a las 21, imagino que voy a tener un poco de frío", mencionó.

En cuanto a sus shows, Lizarazu comentó con qué se va a encontrar el público: "Se van a encontrar con una cantante que viene haciendo de las suyas hace casi tres décadas, en un buen estado vocal. Sigo tomando clases de canto y practicando. Estamos con canciones nuevas y de todas las épocas, no solo propias, sino interpretando otras de compositores argentinos que me emociona cantar".

Además, la cantante dio a conocer que ya no trabaja con banda, sino que hace un formato de dúo: "Trabajo en dúo desde antes de la pandemia. Voy con Federico Melioli, que es mi compañero desde hace 18 años. Hace rato no tengo banda y me resulta más posible para mis dimensiones, manejarme en formato dúo. Mi pop rock se transformó en algo más electrónico, entonces estamos actualizados y sonando modernitos. Ambos tocamos las guitarras sobre secuencias electrónicas y ese es el formato que voy a tocar en El Hoyo y en Esquel".

Por último, se refirió a un emocionante encuentro que compartió con Eruca Sativa: "Las nuevas generaciones están reconociendo o delineando a sus referentes. Yo estaría dentro de esa categoría, como referente de nuevas músicas y músicos de Argentina que continúan con otro estilo, pero viene todo de la misma cultura".