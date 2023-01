El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, es bien visto como figura política capaz de presentarse a una nueva contienda electoral y llevar adelante una tercera gestión. Así lo expresó el Secretario del Comité Provincia, al tener en cuenta que la Legislatura permitió a los Intendentes y Jefes comunales que estaban desarrollando su gobierno cuando limitaron la cantidad de mandatos, para que desarrollen un período mas.

El Secretario del Comité Provincial, Dulio Monti, dijo en principio que "Taccetta es un hombre de las filas del Pro y lo que él haga me parece fantástico, pero nosotros creemos que Ongarato tiene la posibilidad, si el la decide, de ser candidato. Tiene que consensuarla con los correligionarios de Esquel, no descarto que haya otros candidatos, pero me parece que Sergio, al haber sido dos veces Intendente de una ciudad y llevar adelante una ciudad prolija y exitosa, creo que tiene la posibilidad cierta de volver a repetir una candidatura y de ser acompañado, eso dependerá del radicalismo de Esquel, nosotros desde la mesa del Comité Provincia, acompañamos las decisiones locales, las fortalecemos y estamos a disposición de ellos".