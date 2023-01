No hay excusa para no ser parte de esta fiesta. No puede haber calor sofocante porque es a la noche. No puede ser la parte económica un impedimento para participar, porque prácticamente las inscripciones son gratis.

Es que la Comisión de Padres de la Escuela Municipal Awkache está organizando para el sábado 14 de enero la Corrida Nocturna Ciudad de Esquel con una distancia máxima que van de los 12km callejeros en la parte competitiva, otra de 8km para las categorías de veteranos (y veteranas) mayores de 50 años y la prueba aeróbica de 4 km.

Para todas las distancias el costo de inscripción es de mil pesos “y encima te dan la remera alusiva”.

Eso y gratis es lo mismo.

La fiesta deportiva arrancará a las 19 horas donde estarán participando primero las categorías kids (sin costo de inscripción) para luego, a las 21 horas, dar inicio a la corrida callejera nocturna.

Para mayor información es inscripción, los y las atletas deberán comunicarse al 2945 506227.

Hay que señalar que el punto de encuentro es en Avenida Fontana y Alvear, a metros de Radio Nacional y el circuito es el mismo de la pasada edición donde bajo la lluvia se corría por Avenida Alvear hasta la Avenida Yrigoyen y regreso, realizando distintas vueltas según la cantidad de kilómetros por recorrer.

El plazo de inscripción es el viernes 13 de enero, a las 12 horas y los interesados deberán abonar los mil pesos a la cuenta que figura más abajo, para inmediatamente enviar una captura de pantalla del pago al teléfono antes mencionado, señalando nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento y distancia a correr.