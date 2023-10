El Sindicato de Salud Pública (SISAP) lanzó un paro en toda la provincia por 48 horas para el día de hoy y mañana en hospitales y centros de salud, en reclamo por dos situaciones que está atravesando el sector en materia salarial.

En este sentido la secretaria adjunta del gremio, Noelia Domenez Fernández, explicó: “Este mes fue concretado el anuncio del bono por parte del gobierno provincial y nos encontramos con que compañeros y compañeras recibieron 2.500 pesos de bono. El gobierno lo implementó a cuenta de futuras paritarias, de futuros aumentos, pero en realidad se lo descontó del 14 por ciento que nosotros recibimos entre agosto y septiembre, hizo la suma cuánto habíamos recibido esos meses y le descontaron los 60 mil pesos. Y el resultado de eso, lo dividió en dos, entonces los compañeros recibieron 2.500 o 3.000 pesos, porque además tenía el descuento de ley”.

Así, planteó que “desde el sindicato lo que salimos a criticar y repudiar es la creación de falsas expectativas en los trabajadores de salud, diciéndoles que iban a cobrar un bono y además estamos con una situación que es de público conocimiento, con una inflación altísima y con el porcentaje que se dio que queda por debajo de esa inflación y la pérdida salarial que estamos teniendo y que arrastramos de los últimos años”.

Ante todo ello, Domenez advirtió que “es insostenible la situación económica de los trabajadores, por lo cual estamos reclamando una apertura inmediata de la paritaria convencional y de la discusión salarial, para poder recomponer estos porcentajes que hemos perdido en el último tiempo” y añadió que “desde hace varios meses desde cómputos de la provincia se vienen cometiendo errores que causan un gran perjuicio en los salarios de los trabajadores, porque hace dos meses venimos teniendo un doble descuento, se les descontó dos veces a todos los trabajadores de la salud pública jubilación y obra social y es un monto alto que recién lo devolvieron al mes siguiente, entonces no solamente tenemos una pérdida adquisitiva por la inflación, sino que también por estos errores que cometen de cómputos y cuando se recupera la plata tiene menor valor, hay un gran descontento”.

En este contexto, la referente gremial precisó que no hay celeridad en las respuestas y no están teniendo la convocatoria del Ministerio de Salud y esto se complejiza por la falta de personal, “Tenemos muchos compañeros que se unirán a la medida de fuerza, en el sector de Enfermería no están siendo reconocidos cómo profesionales y son ellos los que se están haciendo responsables de la salud de la población en está circunstancias, esto resulta hata paradójico”.

Además, remarcó que “esto se está dando en toda la provincia, en la ruralidad hay poblaciones enteras que están sin atención profesional médica y que solamente se está haciendo atención de enfermería con esa carga en las espaldas para el sector y en su responsabilidad, sumado a la falta de reconocimiento y jerarquización de todos los profesionales de salud del sistema que hasta ahora venimos peleando, discutiendo y pidiendo”.