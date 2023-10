Vecinos autoconvocados de Esquel y Trevelin expusieron sus quejas ante el Concejo Deliberante de ambas ciudades, formando una comisión de 37 vecinos que expusieron sus puntos de vista.

“ Surgió Esquel y Trevelin en conjunto, tenemos una relación fluida, hemos estamos participando de los dos lados en las distintas que se hicieron, porque nos afecta a todos, no solamente a los vecinos autoconvocados sino a la mayoría de los ciudadanos de Esquel y Trevelin”.

Roberto Gil, vecino de Trevelin, explicó que los vecinos se sienten indignados no solo por la inflación generalizada, sino también por la situación en la que se encuentran como usuarios de la Cooperativa 16 de Octubre. Para ello utilizó la Banca del Vecino para advertir sobre lo que ellos entienden que son cuestiones a mejorar en la Cooperativa.

Destacó que la relación entre la cooperativa y los usuarios es tensa y que, en su opinión, la dirección de la empresa a veces actúa con soberbia y falta de transparencia.

“Es bastante tensa, mala, se ubican en un plano de soberbia en la atención, que nosotros hemos calculado que debe ser porque tienen muchos años de dirección en la empresa y les parece que la empresa es de ellos, y somos nosotros los usuarios o quienes estamos asociados a la Cooperativa, los verdaderos dueños. Entonces hay ocultamiento de datos, no es nada claro ni transparente, y cuando uno va a pedir que le informen, a mí y a muchos otros nos ha pasado que nos mandan que veamos un abogado particular o que vaya a Defensa al Consumidor, yo lo he hecho y a partir de ahí te tratan de forma diferente”.