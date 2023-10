El candidato a diputado Nacional por Unión por la Patria, José Glinski, visitó Trelew y estuvo junto al diputado provincial electo, Emanuel Coliñir recorriendo el centro de la ciudad repartiendo folletería de campaña, de cara al 22 de octubre.

Previo a iniciar la caminata, el actual titular de la PSA, indicó: "Estoy muy agradecido la oportunidad que tengo de ser candidato y eso me permite recorrer la provincia, encontrarme con gente, poder profundizar los vínculos y lazos que a veces no tenes otra forma de hacerlo. Hacer campaña es básicamente encontrarse con otros, poner ideas en común y salir a militar esas ideas con más gente".

"Los otros dos candidatos que disputan efectivamente los lugares en el Congreso de la Nación, han decidido de alguna manera correrse de la discusión pública, no hacen declaraciones en los medios, no participan del debate propuesto por la Universidad, no explican qué hacen en las boletas que hacen, qué piensan sus candidatos a presidente, nosotros hablamos todos los días", reflejó Glinski.

El aspirante al Congreso, señaló por último: "Yo no sé qué dice (Jorge) Loma Ávila de Patricia Bullrrich, que es la persona más antisindical que existe en la Argentina en materia política y no sé qué piensa (César) Treffinger de (Javier) Milei".