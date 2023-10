Histórico. Al igual en 2007 y 2015, los Pumas van a jugar las semifinales de un Mundial de Rugby. Será, como hace 16 años, en Francia contra Irlanda o Nueva Zelanda. Pero todavía poco importa quién estará en frente el próximo viernes en el estadio Saint Denis porque el plantel y los cientos de hinchas que vivieron en las tribunas del estadio Velodrome la gran victoria sobre Gales 29-17 festejan en la noche de Marsella una jornada de esas que quedarán en la historia del deporte argentino no solo por el resultado y lo que se logró, sino también por el cómo.

Más que un partido, fue una batalla. En ella, la selección argentina atravesó diferentes momentos. Arrancó bien, pero no lo plasmó en el resultado y se cayó. Su rival aprovechó su única fisura en defensa y Dan Biggar se filtró hacia el primer try en la jugada previa a que el árbitro Jaco Peyper fue reemplazado por una lesión. En ese entonces, todo era de los Dragones Rojos, que establecieron una máxima diferencia de 10-0 con un penal de Biggar y no aumentaron la distancia tres puntos más porque el excelso pateador falló otro remate.

El conjunto de Michael Cheika pudo haber llegado al try un par de veces, pero siempre se topó con una férrea defensa rival a metros del ingoal. Recién a los 38′ descontó con un penal de Emiliano Boffelli y, en un final de primer tiempo muy caliente, el rosarino acertó otro y dejó a su equipo más cerca de lo esperado (10-6) y bien perfilado de cara al complemento.

Fue el propio wing el que, en un puñado de minutos, le dio la ventaja a la albiceleste 13-10 con dos penales, el segundo desde atrás de la mitad de la cancha. A diferencia de la primera mitad, los sudamericanos pudieron plasmar en el resultado lo que hicieron en la cancha presionando a su oponente y jugando con el balón en sus manos. Pero otra falla en defensa que aprovechó Gales para filtrar a Tomos Williams removió sus cimientos y lo obligó a redoblar esfuerzos. El try más la conversión de Biggar dejó a galeses 17-12 en el tanteador con poco más de 20 minutos por delante.

El mérito de la Argentina fue seguir insistiendo. En ningún momento dejó de presionar y jugar con sus manos. Las sustituciones le renovaron las energías y uno de los ingresó desde el banco de suplentes fue Joel Sclavi, autor del primer try para igualar el cotejo hasta que Boffelli inclinó la balanza con la conversión. El forward se las ingenió para definir a la salida de un ruck a metros del ingoal y encaminó la hazaña de los Pumas en Francia. Hazaña porque cuando Gales, necesitado, se le fue encima, generó una gran jugada en la que el balón le llegó a Louis Rees-Zammit y corrió a apoyar el try, apareció volando Matías Moroni para tacklearlo y sacarlo de la cancha. Una jugada que, a excepción de las circunstancias, ya se compara con la atajada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez a Randal Kolo Muani en la definición del Mundial Qatar 2022.

A la heroica acción de Moroni le siguió, un par de minutos después, una intercepción de Nicolás Sánchez en la mitad de la cancha que terminó con try del propio tucumano. A partir de la conversión de Boffelli, el cotejo se sentenció a favor de la albiceleste y la locura en el Velodrome de Marsella fue total. El propio máximo goleador de la selección argentina maquilló el score con un penal en tiempo cumplido y, así, la Argentina accedió a las semifinales jugando en el mismo estadio que en el debut sufrió una dura derrota ante Inglaterra 27-10.

Como dijo Juan Cruz Mallía luego del triunfo, los Pumas se reivindicaron en el mismo lugar donde hace poco más de un mes dejaron una pobre imagen: “Yo cuando entré al estadio dije ‘el rugby es justo, nos dio una chance más acá' luego del primer partido del Mundial donde no nos encontramos. A partir de eso empezamos a crecer y dimos un paso más en este sueño que tenemos”.

Irlanda o Nueva Zelanda, el próximo rival en Saint Denis

La selección argentina es la primera semifinalista del Mundial de Rugby Francia 2023. El próximo partido lo jugará el viernes 20 de octubre a las 16 (hora argentina) en el Stade de France de Saint Denis contra el ganador de Irlanda o Nueva Zelanda, que se enfrentan este sábado desde las 16. De acuerdo al resultado que la albiceleste obtenga frente a su siguiente oponente, tendrá que disputar la definición el 28 de octubre o el cotejo por el tercer puesto un día antes.