Los doctores Mario Prado y Sergio Cardozo, brindaron una conferencia de prensa durante este martes para brindar detalles de cómo se procedió desde el nosocomio local en el caso de los ancianos de un hogar que fallecieron en los últimos días.

En primer término, Prado se refirió a un brote epidemiológico en la residencia donde se encontraban varios abuelos: "Recibimos un llamado al 107 por uno de los abuelos que presentaba fiebre. Fuimos al lugar y nos encontramos con 5 abuelos en cama, todos con el mismo síntoma; fiebre, diarrea y deshidratación. Dos de ellos estaban en muy mal estado; le pregunto a la encargada del lugar por el profesional a cargo y me dice que no había. Entonces nos pusimos a trasladar uno por uno hacia la Guardia para darles la atención correspondiente y dejarlos internados hasta llegar a un diagnóstico".

Seguidamente, el profesional relata que durante el transcurso de esos cinco viajes, en los que se trasladaba de a uno a los pacientes de acuerdo a la gravedad, los dos más complicados fallecieron en la Guardia. Cabe recordar, que hoy, el nosocomio cuenta con una sola ambulancia para este tipo de urgencias.

"Estos abuelos llevaban más de una semana con síntomas y no solo los que trasladamos; consideramos que si se hubiese dado aviso a tiempo, esto se podría haber evitado. Cuando llegamos nos encontramos con una situación fea, cinco abuelos en cama, dos agonizando. Empezamos a hacer preguntas para conocer un poco a los abuelos; cada residencia de este tipo tiene que tener a cargo un médico para se haga un seguimiento de estos pacientes, controles o los medique si es necesario", agrega Prado, recordando que hay una ley provincial "que es muy clara", en la que se dice detalladamente lo que debe tener cada una de estas residencias de la tercera edad.

Al explicar los motivos que lo llevó a radicar la denuncia, Prado destacó que "vi las malas condiciones de los 5 pacientes, dos de ellos agonizando, las malas condiciones de higiene y cómo estaba el lugar. Algo que me llamó la atención fue que mientras buscaba a los pacientes se ponían a higienizar a los abuelos y a acomodar el lugar; empezaron a buscar papeles porque yo en el lugar llamé a Fiscalía de turno para hacer la denuncia. No podía mirar para otro lado sin hacer nada".

Los otros tres pacientes trasladados al nosocomio, pasaron a internación. Dos de ellos, fueron dados de alta; solo queda una mujer internada.

Por su parte, el Dr. Sergio Cardozo, contó que en el Servicio de Urgencia solo hay seis médicos; dos por turno: "De los 4 días del fin de semana largo, 3 estuvimos de guardia. Tenemos que atender a todos. Nos llaman de todos lados y hasta tuvimos que atender casos ginecológicos. No podemos abarcar todo. Es imposible atender a toda la población más las derivaciones".

"La población tiene que saber que somos dos atendiendo por turno. Uno atiende afuera y el otro acá; y si a los dos nos toca salir no queda nadie acá. Esos son los problemas que tenemos en el servicio de Urgencias; no es que nosotros no queremos ir; somos seis médicos para cuestiones judiciales, policiales, eventos deportivos, accidentes en ruta, etc.. Nosotros nunca hacemos paro y tratamos siempre de atender al máximo de población"