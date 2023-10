La futura secretaria de Hacienda, Florencia Garzonio, en diálogo con Red43 se refirió a sus expectativas en relación al cargo que encabezará durante la gestión de Matías Taccetta como intendente de Esquel.

La contadora señaló que se vio "sorprendida" por el ofrecimiento del intendente electo. "Me interesó porque es un desafío en lo personal y profesional. Lo pensé, yo estoy muy abocada a la actividad privada en mi oficina. El interés político lo tengo, siempre lo tuve. A Matías lo admiro mucho y me pareció la ocasión perfecta", sostuvo.

Tras consultarlo con su familia y afectos, la profesional decidió aceptar el ofrecimiento y desde el 10 de diciembre encabezará la Secretaría de Hacienda.

Respecto al comienzo de su trabajo al frente del área, señaló que aún no tomó contacto con números reales, pero en los próximos días estará abocada a esa tarea y hará un pedido de informe sobre la situación actual.

"Uno no vive ajeno a la realidad, sé que la situación no es la más favorable pero vamos a contar con la ventaja de estar alineados al gobierno provincial y tendremos apoyo cuando se lo necesite", señaló.

"Me siento 100% apoyada por Matías. Es una secretaría que conoce muy bien, sabe los inconvenientes con los que me puedo encontrar y me da seguridad", sostuvo.

Por último, señaló que se siente acompañada por su familia. "El entusiasmo está y daremos todo para que sea una buena gestión", concluyó.