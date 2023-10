La referente de la Fundación Estrellas Amarillas, Rocío Esteban, en diálogo con Red43 se refirió a la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante días atrás que establece una velocidad máxima de 50 km/h para transitar por las avenidas de la ciudad.

"Es un proyecto que recién ahora sale, pero hace casi dos años que lo venimos elaborando", sostuvo la referente, quien destacó que la ordenanza busca crear conciencia en los jóvenes.

"En nuestra ciudad no contamos con semáforos y cada vez tenemos más siniestralidad vial, sea fatal o no, es una realidad y no queremos que esto siga", destacçó.

Asimismo, señaló que desde la Fundación se comenzará a trabajar con las escuelas y se realizarán carteles para explicar en qué consiste la ordenanza.

La campaña busca reducir la velocidad máxima en las principales avenidas para evitar lesiones graves en las personas sean impactadas por un auto en un accidente vial.

La referente de Estrellas Amarillas lamentó que el Concejo Deliberante haya demorado la aprobación de la ordenanza y señaló que no continuará participando de forma activa en el trabajo diario de la fundación.

"La idea es reducir la velocidad para no pase a mayores. En el Concejo Deliberante se dio muchas vueltas con este tema, se quería poner todas las calles a una velocidad a 40. No lo supieron manejar y debatir. Todo fue un no y eso llevó a mi decisión de no seguir participando en este tipo de cosas porque cansa seguir insistiendo. Si nosotros elegimos gente para legislar, que se pongan a trabajar y que legislen", enfatizó.

Por último destacó que, a pesar de su alejamiento, la Fundación Estrellas Amarillas seguirá trabajando sobre la Seguridad Vial.