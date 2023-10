El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se expresó en sus redes sociales y se mostró agradecido con los votantes, llamando a que sea "un tiempo de reflexión".

"Gracias a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, nuestra democracia salió más fuerte", detalló en principio, agregando que "voy a convocar a un gobierno de unidad nacional con los mejores y sin importar su fuerza política".

En la misma línea, escribió; "El 19 de noviembre tenemos que definir si construimos un país que abrace a todos o un país del sálvese quien pueda. Voy a abrazar a cada argentino y a cada argentina, no importa cómo piense, no importa su religión, no importa su condición social".

"Quiero que sepan que con esa pasión y con el amor que tengo por la familia y por la patria, voy a cuidarlos desde el 10 de diciembre", expresó, dejando en claro que "Mi mayor compromiso es ser el presidente del trabajo y de la seguridad. Cuenten conmigo, cuento con cada uno de ustedes. Gracias de todo corazón".