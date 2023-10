Desde Protección Civil informaron cómo es el panorama en las estaciones de servicio ante el faltante de combustible que se registra desde el fin de semana.

En la ciudad de Esquel, tanto en Axion, como YPF Bestene, YPF Paredes y ACA, ya no hay combustible. En las tres primeras, no se sabe cuándo llegará el camión de abastecimiento y se aguardan novedades para la tarde/noche. Mientras que en ACA, no se informó cuándo llegará el camión.

En la localidad de Trevelin la situación es similar, ya que tanto AXION como YPF, no cuentan con combustible y, al igual que en Esquel, se esperan novedades para esta tarde acerca de la llegada de un camión.