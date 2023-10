Que haya participado Matías Taccetta en la reunión de anoche es un claro mensaje. Dio un apoyo explícito a lo que será la gestión de Milton Reyes al frente de Chubut Deportes.

El ex dirigente de Belgrano sabe perfectamente que la vara del deporte provincial quedó muy baja, más aún con los serios inconvenientes que se dieron en Mar del Plata con los Juegos Evita pero prefirió ayer no hablar del pasado y centrarse solo en el futuro, en el presente y en el futuro.

Claro que la nueva gestión arrancará recién a fin de año, pero lo importante es ganar tiempo y parece que el deporte será parte fundamental de esta nueva gestión municipal.

Que haya estado Matías Taccetta es un indicio de ello.

La idea primordial de la reunión de anoche era solicitarles a los clubes y a quienes organizan encuentros deportivos que difundan, lo antes posible, un calendario de actividades deportivas para la próxima temporada.

Solicitar el gimnasio municipal y la residencia deportiva con la antelación suficiente para el acompañamiento desde el mismo municipio o de la provincia, que podría ser con algún financiamiento (no siempre), con personal o con gestiones puntuales.

Taccetta les pidió, dentro de lo posible, que ese calendario este diseñado a más tardar en el mes de noviembre. Durante ese mes se hará la presentación al Concejo Deliberante del nuevo presupuesto y lo que no figure en el presupuesto será difícil reasignar distintas partidas.

Lo llamativo del caso de la reunión de anoche fue la poca asistencia de los dirigentes deportivos. Escaso si se lo compara con la cantidad de clubes y entidades deportivas, además de los privados que organizan competencias deportivas.

Es cierto, la de anoche fue la primera reunión, pero si no hay un interés dirigencial en promover con tiempos las fechas de sus torneos y encuentros deportivos, esperemos que el año que viene no “pataleen” cuando el Estado no los pueda acompañar.

Claro que todavía no se sabe con qué presupuesto contará el área de deportes provincial y, según lo que pase el 22 de octubre (o el 19 de noviembre) se verá el interés que tenga la Nación, sobre todo en relación al deporte social, la base de todo desarrollo.

Claro que en tiempo de crisis lo importante será agudizar el ingenio y, sobre todo, gestionar.

Ricardo Bestene, presidente del Club Andino Esquel, fue uno de los presentes en la charla de anoche. Lo primero que dijo fue destacar que la cordillera tendrá el cargo más alto en el área de Chubut Deportes, en lo que consideró un hecho inédito para la provincia.

Milton Reyes conoce la realidad deportiva de Chubut, más precisamente la realidad de la cordillera y la meseta chubutense.

Si los vientos vienen de la costa, para este lado, será un cambio radical en esto de las políticas deportivas.

Sino será más de lo mismo.

Otro tema que se habló ayer fue el convenio que se firmará entre el Ministerio de Educación y la Secretaria de Deportes para el uso de los SUM escolares.

Milton Reyes, Matías Taccetta, Mariano Riquelme y Diego Galmes confían que en esta oportunidad las cosas se harán bien y que “no terminarán a las piñas” como hace un par de años cuando se quiso hacer algo similar.

Reyes fue muy clarito con el ejemplo que dio ayer, cuando señaló que “no puede ser que Independiente, que tiene un gimnasio, use algunos espacios escolares para sus distintos talleres deportivos”.

Hay muchas entidades que no tienen nada y si no se los ayuda desde el Estado seguirán sin tener nada.

Veremos cómo se implementa esta idea. Habrá que esperar.

Por otra parte, Milton Reyes destacó la falta de proyectos o ante proyectos por parte de los clubes al descubrir que salvo el diseño del nuevo gimnasio de Belgrano de Esquel, no hay carpeta de ningún pedido en ninguno de los estamentos.

Claro que hoy no hay plata, pero el día que haya, se verá que proyectos están en carpeta y si no hay ninguna carpeta, ese dinero se gira para otro lado.

Igual no es fácil armar un proyecto. Se necesita profesionales para el diseño de los mismos. Maestro mayor de obras, ingenieros, arquitectos. Y eso tiene un costo.

Uno de los grandes errores que cometió Chubut Deportes (de los tantos que cometió) es no poner a disposición de los clubes recién iniciados, personal idóneo en el armado de estos proyectos deportivos. Solo se preocuparon en la parte legal de los clubes, en el DNI de los clubes.

Faltó lo otro, lo más importante. Les faltó ayudar a los clubes a presentar las carpetas necesarias, para tener un quincho, diseñar un gimnasio, o un playón deportivo.

A Chubut Deportes (o denominado risueñamente la “Costa Deportes”) le faltó ese tema fundamental.

Por otra parte, se anunció anoche que está bastante avanzada la posibilidad de construir un nuevo gimnasio municipal en el barrio “Chanico Navarro”, playón ubicado a 200 metros de la avenida, que ya está techado, pero que le falta el cerramiento y los sanitarios.

De conseguir este espacio lo antes posible, será una gran victoria para el deporte de Esquel.