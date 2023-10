El exgobernador de la provincia del Chubut, José Luis Lizurume, brindó declaraciones en el marco del aniversario número 40 de la recuperación de la democracia en Argentina.

En primer lugar, mostró una profunda emoción; manifestando que vivió intensamente estos 40 años de democracia: "Yo era un militante de la UCR en Esquel pero un militante más de comité. Luego tuve la surte y honor de que me elijan diputado nacional y luego Gobernador, asique tuve una intensa actividad política. En esa actividad política tuve el honor de conocer a ese hombre inigualable en la política que fue Raúl Alfonsín; el hombre que devolvió la democracia definitivamente a Argentina con un acto heroico, que fue el juzgamiento de las juntas y después haber superado todas las instancias de aquellos grupos que todavía quedaban vivos de los gobiernos de facto".

"Esto lo vivo de manera intensa, con mucho fervor y agradecimiento a ese gran hombre. Que el país pueda superar las instancias difíciles. Tenemos todas las condiciones para ser lo que alguna vez fuimos, uno de los principales países del mundo y hoy hemos entrado en una decadencia", añadió.

"Alfonsín alguna vez dijo que las crisis ayudan para superarse, si uno tiene verdadera vocación"

Al referirse al balotaje para definir al próximo Presidente de la Nación, Lizurume expresó que "Yo ya he hecho declaraciones sobre si voy acompañar a uno o otro candidato; con Milei no encuentro coincidencias en ningún aspecto... No lo voto; y tampoco voto a Massa, porque se me plantea una duda, y es a qué Massa votar; al que se pasó al peronismo, al que creó el Frente Renovardor, al kirchnerista o al ministro de Economía que duplicó la inflación, la pobreza y valor del dólar".