Mario Das Neves, nacido en Avellaneda el 27 de abril de 1951, pero chubutense por elección y por amor, marcó una era de transformaciones significativas en la provincia que lo acogió desde su niñez. Hoy, al conmemorar el sexto aniversario de su fallecimiento, revivimos su trayectoria y honramos su legado, que perdura en el corazón de los chubutenses.

Desde temprana edad, Das Neves demostró una vocación de servicio y un compromiso con los ideales del Partido Justicialista. Su carrera política comenzó a cobrar vuelo en Trelew, donde se desempeñó como secretario de Desarrollo Social en 1987. Su paso firme lo llevó a ocupar diversos cargos, entre ellos el de intendente de Trelew y diputado nacional por la provincia de Chubut, antes de ser electo como gobernador en 2003, 2007 y 2015.

Su gestión como gobernador estuvo marcada por un enfoque en el bienestar de la población y en el desarrollo sustentable de la provincia. Bajo su mandato, Chubut experimentó un notable crecimiento en áreas clave como empleo, producción, infraestructura y salud. Su política de puertas abiertas le permitió entablar relaciones internacionales que colocaron a Chubut en el mapa global, siendo reconocido en 2006 como el Mejor Gobernador de Argentina y en 2008, aceptado como miembro de la Fundación Clinton.

No obstante, el camino político de Das Neves no estuvo exento de adversidades. En 2011, aceptó la candidatura a la vicepresidencia junto a Eduardo Duhalde, y aunque la contienda electoral no le fue favorable, su espíritu incansable lo llevó a regresar en 2013 con un nuevo partido provincial, Chubut Somos Todos, logrando un triunfo resonante que lo reinstaló en el espectro político chubutense.

En su tercer mandato como gobernador, Das Neves continuó su labor enfocada en mejorar la vida de los habitantes de Chubut, dejando tras de sí un legado de obras de infraestructura que transformaron la vida de la provincia: viviendas, escuelas, jardines de infantes, hospitales, rutas asfaltadas y edificios públicos nuevos.

Mario Das Neves, un hombre que dedicó su vida al servicio público, dejó una huella indeleble en Chubut. Su memoria y su obra siguen vivas en cada rincón de la provincia que lo vio crecer y servir con pasión y dedicación. A seis años de su partida, su legado continúa inspirando a las nuevas generaciones de chubutenses que buscan un futuro más próspero y justo para todos.

Sin duda, su espíritu luchador y su compromiso con el bienestar de su gente, lo inmortalizarán en el paso de los años, como uno de los gobernadores más queridos y respetados en la historia de Chubut.