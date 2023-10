La pandemia, la situación económica, la falta de empleo genuino y tantas cosas más, han generado en la ciudad de Trelew que se mueva y tome relevancia el transporte de pasajeros no habilitados, clandestino e ilegal, poniendo en juego la figura de los clientes.

La desocupación y el contexto social disparó esto, que la gente busque alternativas para poder subsistir, pero desde el municipio de Trelew están atentos a la ilegalidad y a la controversia que se da con aquellos que sí cumplen con todas las normas para poder llevar adelante la tarea.

El director de Transporte de Trelew, Daniel Larranigue, señaló al respecto: "Hay un sector de la sociedad que necesita trabajar y que no hay una respuesta respuesta real para esa demanda, entonces se busca un trabajo alternativo que es un transporte ilegal de pasajeros, yo eso lo entiendo, pero a su vez quien utiliza ese servicio tiene que tener claro, que al margen de que le conviene por el costo hay cosas que no contemplan y que pueden generar un perjuicio para ellos y su familia".

En ese sentido, el funcionario agregó: "No sabemos en qué estado están esos autos, no sabemos si quien los conduce está capacitado para hacerlo. Si llega a haber un accidente no hay una cobertura de seguro y el otro inconveniente se genera con un reclamo real del servicio de pasajeros habilitados que se les exige un montón de cosas y un cumplimiento de ordenanzas que le generan malestar que hay un sector de la sociedad que brinde el mismo servicio que ellos y que le quita una capacidad de trabajo".

Larranigue comentó por último que "necesito tener claro el protocolo del procedimiento para poder secuestrar, hay condicionamientos porque no está la grúa, están en retención de servicios, cómo secuestro ese auto. La idea es tener clarificado ese protocolo y con el aval del Juez de Faltas, yo voy a hacer lo que corresponde".