El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó hoy de la firma de inicio de la segunda etapa de la obra de la Escuela Técnica que impulsa el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral en Kilómetro 5. Allí, el mandatario destacó la tarea de la organización gremial y del alcance que tendrá la obra, pensada para “hijos de trabajadores”.

El gobernador resaltó la decisión política del sindicato de apostar a un proyecto educativo integral. “Desde los inicios acompañamos el proyecto y vemos esta obra que incluirá en cerca de 7 mil metros cuadrados, a los niveles inicial; primario y secundario con orientación técnica que hoy está faltando. Y especialmente para toda la zona norte de la ciudad”, resaltó.

Arcioni respaldó la gestión del secretario general; su comisión directiva y el cuerpo de delegados a partir de un proyecto pensado para la comunidad y con una temática pensada en la formación de quienes representarán el futuro de la industria. Arcioni reconoció “orgullo” por poder acompañar desde el Gobierno Provincial esta iniciativa gremial que ya completó, en tiempo récord, su primera etapa de construcción. “Estamos acompañando este proyecto y muchas veces, lo hicimos de manera silenciosa como corresponde. Los verdaderos gestos se acompañan poniendo esfuerzo y sacrificio para poder lograr las cosas”.

“Recuerdo –dijo el gobernador- cuando José (Llugdar) se hizo cargo del sindicato; estaba muy complicado y hoy vemos todo lo que se ha hecho con el trabajo y el acompañamiento de todos. Nos sentimos muy orgullosos de tener en la provincia, este nivel de dirigencia gremial porque todo esto no es sólo para los afiliados sino para toda la comunidad e inclusive para otros gremios hermanos que nos están acompañando. Esto trasciende los objetivos de este proyecto”.

“Chubut y Comodoro han marcado un camino”

Por su parte, el secretario general de los Petroleros Jerárquicos, José Llugdar resaltó la posibilidad de avanzar con la segunda etapa de la construcción que podría extenderse por un año y medio. “Todo esto no tendría sentido si no pudiéramos compartir un logro de estas características”, planteó el dirigente quien agradeció a gremios y empresas. “Este proceso inició en Comodoro Rivadavia, acá confiaron en nosotros y nos dieron la oportunidad. Si no hubiéramos tenido a operadoras como Pan American; YPF, CAPSA y Tecpetrol y todas las compañías, esto sería imposible. Chubut y Comodoro han marcado un camino”. Llugdar destacó que la Cuenca del Golfo San Jorge tiene “mucho para dar” y valoró la presencia de un presidente patagónico en YPF en la figura de Pablo González. “Cuando él asumió, vimos peligrar muchas fuentes de trabajo. En su momento, nos pidió tiempo y al final, no hemos sufrido ni una sola baja”.

“El trabajo no es un derecho adquirido; tiene que haber condiciones para tener acceso. Los trabajadores hemos dado muestras de capacidad y compromiso para que a las empresas les vaya bien. Esto significa que a la comunidad le va a ir mejor”.

Autoridades presentes

Junto a Arcioni y Llugdar, estuvieron presentes el intendente local, Juan Pablo Luque; el viceintendente, Othar Macharashvili; el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; el director de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato, afiliados, entre otros presentes.

Escuela Técnica Gremial

Desde la empresa Rola, responsable de la obra se indicó que la culminación de la primera etapa prevista en dieciocho meses, se finalizó en doce ya con la firma de la continuidad del proyecto. “La segunda etapa conlleva propiamente el edificio; con albañilería e instalaciones. Llevará alrededor de un año y medio y esperamos poder celebrar antes, ganar tiempo para que la comunidad pueda disfrutar de semejante emprendimiento”, indicó Marcelo Succi, el titular de la empresa contratista.

La obra consta de tres plantas con una superficie cubierta de 7.160 metros cuadrados; dos naves, un quincho y una piscina cubierta en su interior.

La denominada “Escuela de los Trabajadores” incluirá nivel inicial; primario y secundario con orientación técnica y se levanta a la vera de la Ruta N° 1, en Kilómetro Cinco en tierras que son propiedad del Sindicato Jerárquico Petrolero en base a los aportes de las Pymes regionales y las operadoras de la región.