El concejal, Martín Escalona, hizo uso de la palabra durante la Hora de Preferencia de sesión del Concejo Deliberante respecto al pedido de disculpas que solicitaron los vecinos de alto Rio Percy respecto a declaraciones públicas del Intendente de Esquel, Sergio Ongarato.

En este sentido, Escalona indicó que los vecinos del Percy "me notificaron que no solo no se rectificó sino que no dio las explicaciones del caso, teniendo en cuenta que es su obligación hacerlo".

Además, relató que el miércoles se iba a llevar a cabo una reunión con referentes del PJ en la sede del barrio Chanico Navarro, "para abordar las demandas de los vecinos y desde la Municipalidad le enviaron una nota a la Presidente del barrio diciendo que eso no se podía hacer".

Sin embargo, continuó "cuando Taccetta se juntó con Torres y la vecinal no recibieron ninguna nota, y pudieron llevar adelante de forma normal la reunión".