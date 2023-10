El segundo eje temático en el Debate Presidencial 2023 de este domingo 8 de octubre fue "Trabajo y Producción" que provocó severos cruces entre los candidatos.

En este sentido, el candidato presidencial de Unión por la patria (UxP), Sergio Massa, dijo que el gobierno "terminó con la mentira del impuesto a la ganancia sobre el salario y muchos argentinos ya no tienen esa preocupación". Además, propuso un "sistema de simplificación tributaria" que bregará por "el rol de las mujeres discriminadas en el salario" e "impulsará la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración".



Posteriormente y ante las críticas de Patricia Bullrich y Javier Milei (en medio del uso al derecho a réplica), Massa aseveró: "Me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero y la Asamblea Legislativa. Yo no me meto abajo de la cama".

En tanto, Javier Milei destacó que "hoy el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza consecuencia de los errores del gobierno actual".

Asimismo, Juan Schiaretti cuestionó duramente la inflación actual y expresó que "hay que ayudar a las Pymes en serio porque es el sector que está sufriendo con una competencia desleal".

Por último, Patricia Bullrrich afirmó que Argentina "está en la destrucción total y absoluta del aparato productivo, por eso queremos cambiar de verdad y para siempre".