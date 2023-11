Un elefante marino muerto que fue enterrado en las costas de Playa Unión debió ser sacado por pedido de los vecinos y trasladado a otro lugar más lejano de la playa. El lobo había muerto presuntamente contagiado por la gripe aviar. Eso provocó que habitantes de la primera fila, casi en la zona más concurrida del balneario reclamarán a la municipalidad para que quiten al animal muerto del lugar. El conocido licenciado en Gestión Ambiental, Víctor Fratto, dijo que “el protocolo indica enterramiento en cercanía. Mientras el animal esté a una profundidad mayor a un metro, no habría problemas. Además, el virus necesita de un organismo vivo para poder reproducirse».

Si bien desconoce el accionar que se lleva a cabo en Rawson, contó que la modalidad en Puerto Madryn es la siguiente: “En una playa alejada de la ciudad, se lo entierra en cercanía. Es decir, desde la línea de más alta marea hacia arriba, nunca hacia abajo”.

En caso de que sea un animal que sí se pueda trasladar, se lo coloca en bolsas rojas de residuos patológicos y se los lleva a cuenco que está a 20 kilómetros de la localidad portuaria.

No obstante, por pedido de los vecinos que se preocuparon por la viralización de las imágenes, la Dirección Costera dispuso el desentierro del elefante marino para realizar su disposición final en otro sector de la playa. Para mover al mamífero, que pesa entre 700 y 800 kilos, se requiere de mucho cuidado debido a su estado avanzado de putrefacción, que podrían explotar si no se lo trata de manera cuidadosa.

Lo que cambió el panorama fue el lugar donde estaba situado el cuerpo del elefante marino: en pleno Playa Unión, aunque el protocolo de Senasa indique que se lo entierre en el lugar donde murió, estas imágenes preocuparon a los vecinos de la villa balnearia y tuvieron que intervenir funcionarios municipales del área costera, quienes ayer esperaban el descenso de la marea para desenterrarlo.