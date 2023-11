Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca crear conciencia sobre su impacto en la salud de las personas e informar acerca de su prevención, diagnóstico y manejo.

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto. La insulina es una hormona que produce el páncreas y ayuda a que la glucosa de los alimentos entre a las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce lo suficiente o no produce nada, y la glucosa queda en la sangre y no llega a las células.

Existen dos tipos de diabetes que tienen orígenes distintos:

Diabetes tipo 1

El sistema inmunitario, que combate las infecciones, ataca y destruye las células del páncreas que son las que producen la insulina. La diabetes tipo 1 es causada por genes y factores ambientales, como los virus. Algunos estudios como el

Diabetes tipo 2

El estilo de vida y los genes.

Sobrepeso y obesidad.

Falta de actividad física.

Problemas visuales.

Facilidad de desarrollar úlceras e infecciones.

Aumento de la presión arterial y el colesterol.

Mayores probabilidades de sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

Problemas de digestión.

Daño en los riñones.

La diabetes aumenta el riesgo de demencia y enfermedades óseas.