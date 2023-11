Ajuste Fiscal y Redefinición del Gasto Público

Javier Milei ha dejado claro que su gobierno llevará a cabo un ajuste fiscal significativo, pero con un enfoque en la responsabilidad y eficiencia. "La Argentina está al borde de la peor crisis de la historia" manifestó, enfatizando que "esta vez el ajuste lo va a pagar la política, va a caer sobre el Estado, no sobre el sector privado". Con este pronunciamiento, Milei establece un nuevo paradigma en la administración de los recursos públicos.

Finalización de la Obra Pública y Enfoque en la Privatización

Milei ha sido directo al anunciar que a partir del 10 de diciembre se terminará la obra pública financiada por el Estado. Al ser cuestionado sobre el futuro de los trabajadores involucrados en estas obras, el presidente electo respondió con firmeza: "Se licitará para que la haga el sector privado, si el sector privado no la quiere hacer es porque esa obra no tenía sentido". Esta declaración anticipa un corte en los fondos de obra pública para gobiernos provinciales y municipios, marcando una transición hacia una mayor participación del sector privado en proyectos de infraestructura.

Compromiso con la Continuidad de Medidas Económicas

Milei reafirmó su compromiso con la continuidad de políticas beneficiosas para los ciudadanos, como la eliminación del impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA, considerándolas pasos positivos hacia la reducción de la carga fiscal. Además, se mostró firme ante la posibilidad de asistencia gubernamental a los deudores de crédito UVA, declarando: "Si yo decido tener una vida temeraria, tengo que pasar las consecuencias. Hubieran tomado otro tipo de crédito". Esto refleja su enfoque en la responsabilidad individual y la gestión prudente del gasto público.

Diálogo con los Gobernadores y Autoridad en Políticas Económicas

Ante los reclamos de los gobernadores, Milei aseguró que está dispuesto al diálogo: "Me sentaré a hablar con ellos y se resolverá". Con respecto a la conformación de su gabinete, y en particular sobre la inclusión de Luis "Toto" Caputo, Milei no confirmó su posición, pero destacó su experiencia. No obstante, fue categórico al afirmar que será él quien marque la pauta económica: "No hace la diferencia saber al ministro, la visión la bajo yo".

Este conjunto de medidas y declaraciones de Javier Milei esbozan un paisaje económico en el que se vislumbra un cambio de paradigma, con un Estado más austero y un sector privado más involucrado en la marcha económica del país.