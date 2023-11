En un trágico suceso, Gimena Extremador, una mujer de 29 años y madre de dos niños, fue hallada asesinada a puñaladas en un descampado en Las Heras, en Santa Cruz. El presunto responsable, Nelson Saldivia, un expastor evangélico, fue apresado, desatando la indignación de la comunidad que exige Justicia con marchas entre la comisaría y el Juzgado local.

Fuentes policiales revelaron que el cuerpo apuñalado de Gimena Extremador fue descubierto el pasado sábado por un vecino en el barrio El Calafate. La seccional primera de Las Heras y la División Gabinete Criminalístico de Pico Truncado llevaron a cabo las diligencias correspondientes bajo las directivas del Juzgado de Instrucción 1 de Las Heras, Eduardo Quelín.

Tras las primeras investigaciones, la Justicia ordenó allanar dos domicilios en el barrio Calafate y la detención de Nelson Saldivia, de 46 años, quien vivía a tan solo 400 metros del lugar del hallazgo. En el domicilio del acusado, se encontraron elementos de interés, incluyendo manchas de sangre en un baño

Las autoridades trabajan con la hipótesis de una relación de amistad o sentimental entre la víctima y el detenido, buscando confirmarla a través de testimonios. La autopsia realizada en el Hospital Zonal Puerto Deseado confirmó que Gimena murió a causa de múltiples lesiones de arma blanca.

Según fuentes de la investigación, Saldivia afirmó no recordar nada debido al consumo de drogas. La comunidad, consternada por el femicidio, se movilizó en una marcha liderada por la madre de la víctima, Gabriela Extremador, bajo las consignas “Ni una menos” y “Vivas nos queremos”.

Gabriela compartió en redes sociales un emotivo mensaje despidiendo a su hija y prometiendo luchar por justicia: “hija mía, me arrancaron el corazón con lo que te hicieron, mi vida ya no es la misma, mi dolor durará hasta el último día que suspire pero no voy a descansar hasta que haya justicia”.