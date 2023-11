El viernes un femicidio conmocionó a la localidad de Las Heras: una joven de 29 años, madre de 3 niños fue asesinada y su cuerpo fue tirado a un descampado donde lo devoraron perros callejeros. Gimena Yaneth Extremedor fue asesinada a puñaladas por quién sería su pareja, Néstor Saldivia. El sospechoso de 46 años fue detenido y según las fuentes consultadas por la agencia vive a 400 metros de donde se halló el cadáver de Gimena. Allí, se encontraron elementos de interés para la causa, entre ellos manchas de sangre en un baño y el cuchillo que habría utilizado en el crimen.

Según el Periódico Las Heras, Saldivia había sido pastor evangélico en 2018 en el Centro Cristiano Para la Familia Casa de la Bendición de esa localidad de la zona Norte de Santa Cruz. La Opinión Austral, en tanto, destacó que cuando lo detuvieron adujo: “Estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada de lo que pasó”.

Oriundo de Comodoro, el presunto femicida es viudo y según denuncias en las redes sociales tendría un amplio historial de violencia. Este domingo, Gabriela Extremador, la madre de la víctima lideró una movilización en la localidad del norte santacruceño y pidió que el crimen no quede impune. Quebrada, la madre de la víctima dejó un mensaje: “Lo veía como algo que pasaba en otro lado, pero nunca me imaginé que me iba a pasar a mí. Yo les pido a todas las mujeres de este pueblo que no permitan ser golpeadas, maltratadas, ultrajadas... No permitan, para todo hay una solución. Busquen ayuda”, expresó.