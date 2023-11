En diálogo con Red43, Rosita Contreras, referente de Jubilados Estatales de Esquel, se refirió a la designación del ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, como nuevo Gerente General del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut (ISSyS).

En este marco, indicó que en 2022 los jubilados se anoticiaron de que en el Boletín Oficial se lo había designado a Cristian Ayala como ministro de Gobierno y Justicia "ad honorem", al mismo tiempo que se desempeñaba dentro del Departamento de Legales del ISSyS.

"Empezamos a averiguar de dónde cobraba el sueldo. Un periodista le pregunta y muy suelto dijo que cobraba el salario a través del Instituto desde el 2019, cuando comenzó como secretario de Trabajo. Ahí nos preocupamos porque la Ley que rige los destinos del Instituto prohíbe la utilización de los aportes y contribuciones (la plata de los trabajadores) para otra cosa que no sea las jubilaciones, pensiones, retiros, obra social y la administración de esos fondos. Un ministro no administra esos fondos, ahí se produce una ilegalidad", detalló la referente de Jubilados.

A partir de la irregularidad, Jubilados realizaron diferentes acciones como un pedido de informes a Legislatura y una denuncia en el Ministerio Público Fiscal.

"Ahora salió a luz una resolución donde alguien que no trabaja en el Instituto porque es ministro es ascendido al a Gerente General, el cargo máximo, desde mayo. Pero no cumple funciones desde mayo y no está trabajando en la actualidad. Eso significa que cobra el salario como gerente, pero además va a tener ese cargo a perpetuidad mientras tenga buena conducta", explicó.

"Si la Justicia actúa correctamente, el ministro no puede volver a tener ese trabajo. El gerente general no puede ser empleado del ISSyS porque demostró que no defiende sus intereses. Si no está trabajando y utiliza los fondos, los aportes y contribuciones, para un uso personal, no puede ser abogado del instituto", resaltó.

La jubilada insistió en que debido a la irregularidad, Ayala debería "devolver el dinero y no puede volver a trabajar en el Instituto".

Asimismo, destacó que frente a esta situación, hace más de un año presentaron la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, el cual determinó que la misma fuera abordada por la Oficina Anticorrupción.

"Tuvimos una comunicación fluida donde íbamos aportando elementos, pruebas y nos contestaban que se habían librado los oficios pertinentes y se estaba realizando las investigaciones. Como solicitábamos una audiencia, nos dijeron que terminada esa etapa nos iban a llamar para comunicarnos si se iniciaba la causa penal. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta", señaló.