El pasado domingo 5 de noviembre Juan Bautista Sayago, de tan solo 17 años, se consagró campeón en la disputa final del 6to Regional de Menores de Tenis ante el neuquino Nacho Piñeiro. En el encuentro -avalado por la AAT- participaron deportistas de Esquel, Trelew, Puerto Madryn, El Hoyo, Neuquén, Cipolletti, Roca y Bariloche.



Sobre el evento en cuestión Sayago señaló que “fue un torneo regional clasificatorio para el nacional”. Explicó que para los Nacionales solamente clasifican el campeón regional y el subcampeón “Este año fue bastante duro para mí porque en ninguno de los otros regionales pude lograr ser campeón, pero con Lisandro (entrenador) no me hizo rendir y seguimos adelante entrenando todos los días y, en el último regional del año, pudimos lograrlo”.



“Esto es un logro de los dos”, dijo en referencia al trabajo conjunto con el entrenador. “El año pasado lo había logrado dos veces, pero este año, fue difícil. Pude lograrlo por todo el sacrificio y dedicación que le metemos y llegar con mucha confianza y mucha actitud a este torneo”.



Adelantó que está clasificado para el Nacional “es mi último torneo en menores porque ya cumplí con la edad”. También participará en un torneo internacional. Ambos tendrán lugar en Neuquén en este mes de noviembre.



Es de destacar que, por su rendimiento, Sayago obtuvo una beca, el pasado mes de septiembre, otorgada por el Fondo de Desarrollo Deportivo. En esa ocasión se destacó el compromiso y la perseverancia del deportista y se auguró un “futuro prometedor”. Al respecto de este aporte Sayago apuntó que “con la beca pude cubrir algunos gastos para viajes, comprar las pelotas o zapatillas para poder entrenar”.



A su vez el deportista agradeció el apoyo brindado por el secretario de Deportes y Recreación municipal, Lic. Mariano Riquelme, “por la ayuda que me brindó y la confianza en mí”. También destacó la posibilidad de contar con el gabinete deportivo municipal “que en este recorrido me ayudó mucho” refiriéndose al acompañamiento por parte de Juan Bogni, Cecilia Godoy, Pepe Telechea y Ernesto García.



También agradeció al Club Fontana que “nos dio el espacio para poder entrenar todos los días”.



Por último expresó su agradecimiento a su familia "que me ayuda en todo" y especialmente a su hermano y entrenador Lisandro Sayago “sin el apoyo de él no hubiera podido conseguir estos logros; él todos los días me banca y me forma tanto en el tenis como en el gimnasio, que venimos trabajando hace 3 años”, aunque dijo "a veces tenemos nuestras diferencias pero él siempre, a pesar de eso, me sigue bancando”