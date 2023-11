El gobernador electo de Chubut, Nacho Torres, se reunió con el secretario general de la Asociación Personal del Instituto de Seguridad Social y Seguros (APISSYS), Nazareno Barceló; y el secretario gremial de la organización, Darío Roberts, quienes le manifestaron su preocupación por la polémica designación del actual ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, como gerente general de la obra social SEROS.



Al respecto, Torres indicó: “Durante mi gobierno no se van a avalar acomodos. Los que se quieran atrincherar no van a tener posibilidad de seguir”, y agregó: “Es una falta de respeto a todos los trabajadores de carrera que se esfuerzan por mejorar”.



Por su parte, Barceló manifestó: “Desde APISSYS estamos a disposición para trabajar en conjunto, en beneficio de la institución, contemplando beneficiarios y trabajadores. Por eso no podemos permitir avivadas como las que hemos denunciado y acompañamos la postura del gobernador electo en esa decisión”.