Por la cantidad de paros, Santa Cruz no puede garantizar un ciclo lectivo completo desde hace más de 15 años. En lo que va de 2023, según un informe, los alumnos tuvieron apenas 27 días de clases contra 58 de paro. La situación actual tiene que ver con un conflicto sindical y el Gobierno provincial.

En el segundo semestre del año las clases se regularizaron, pero el conflicto con los sindicatos sigue sin resolverse, por lo que la situación en la provincia patagónica es muy delicada por la cantidad de estudiantes que quedaron a la deriva.

Patricia Augustín es fundadora de la ONG Codo a Codo, dedicada a brindar apoyo escolar gratuito y servicio de fotocopias para los chicos.

También acompaña a las familias y a los docentes en las tareas diarias que les dan a los alumnos. En diálogo con Cadena 3, asegura tristemente que "se ha perdido el valor de la escuela".

"Esto es un problema de toda la provincia. Hace años que los chicos no alcanzan a cumplir un ciclo lectivo entero. Antes de las elecciones provinciales, los abogados del Estado intimaron al gremio respecto a que hay un derecho que tienen los niños y no han hecho paro desde entonces hasta ahora", indicó.

Explicó que los docentes ganan muy por debajo de la Canasta Básica y que los niños atraviesan una carencia fundamental: la falta de educación, que está concebida como un derecho. "Tenemos tantos derechos en Argentina escritos para los niños y no los hacemos cumplir".

Advirtió que hay alumnos que avanzan de grado sin saber leer ni escribir y que se observa una brecha entre las familias que han podido estimular a sus hijos y las otras que no pudieron hacerlo por falta de tiempo.

"Se ha perdido el sentido de mandar al niño a la escuela, eso va a ser un gran problema porque las familias ya no le dan valor a eso por la cantidad de paros. Muchas familias se han preocupado mucho y por ello nace la ONG, pero se ha naturalizado esto de no tener clases. Se perdió el valor de la escuela", dijo a Cadena 3.

También señaló que las familias más afectadas por la crisis educativa que atraviesa Santa Cruz atraviesan un momento de desesperación y esperan que el conflicto se solucione pronto. "Es muy triste la realidad que se vive".

Y añadió: "Con mi hija, que le queda un año para terminar el secundario, ponemos lo que sea económicamente para que salga adelante. Pero realmente es una frustración muy grande. Hablamos de universidad pública, pero para los que están muy lejos de los centros educativos todo es muy costoso".

Por último, instó a que los políticos entiendan la problemática para que los estudiantes puedan progresar. "No veo manifestaciones que defiendan los derechos de los niños en Argentina, creo que es algo que nos está faltando en el ADN. Tenemos que apoyar más a los chicos. Necesitamos mucha ayuda y quiero pedir a las familias que levanten la mano por sus hijos y todos los derechos que tienen. Los políticos deben entender que, si no apoyamos a nuestros chicos, no podrán avanzar".