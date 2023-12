La Asamblea Legislativa ya proclamó a Javier Milei como Presidente y a Victoria Villarruel como Vicepresidenta.

En la Casa Rosada, Alberto Fernández, el mandatario saliente, entregará la banda y el bastón presidencial al nuevo líder del país.

La ceremonia contará con la presencia de figuras políticas de relevancia, entre las que se destacan los expresidentes Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá. La presencia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro añade un toque internacional al evento.

Consciente de la importancia del momento, el gobierno implementó un robusto operativo de seguridad, involucrando a las Fuerzas Armadas, aviones de combate, inhibidores de drones y radares, que se desplegarán para garantizar la integridad de la ceremonia, así como la de los asistentes.

El recorrido de Milei incluirá el Congreso, la Casa Rosada, la Catedral y el Teatro Colón.

Las declaraciones de los líderes políticos circular desde temprano. Germán Martínez, jefe del bloque de UP en Diputados, expresó su escepticismo al afirmar: "Me cuesta tener expectativas en algo que no nos incluye". Por otro lado, el flamante ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que "va a costar esfuerzo, pero vamos a salir adelante".

Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, señaló su preocupación por las posibles consecuencias en las condiciones laborales, mientras que Alberto Benegas Lynch insistió en la innegociabilidad del cierre del Banco Central.

La presencia masiva de seguidores de Milei en la plaza frente al Congreso es una muestra del respaldo popular que logró el líder libertario. La venta de artículos con los colores de la insignia argentina y la figura de un león, símbolo del movimiento, demuestran el fervor de sus seguidores.

Con un gabinete ya definido y un programa económico que genera intensos debate, la asunción de Milei marca el inicio de una nueva etapa en la historia política de Argentina. La movilización, las reacciones y las expectativas que rodean este evento auguran un período de fuerte actividad política y cambios significativos en el país.