Tras su asunción, el presidente Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada para saludar a los miles de seguidores libertarios que fueron a saludarlo y dio un breve discurso en el que destacó "el fin de la noche populista".

"No hay noche que no haya sido derrotada por el día. Hoy los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de una Argentina prospera y liberal", destacó en el balcón.

Acompañada por su pareja, Fátima Florez, y su hermana Karina, el flamante presidente destacó al arranque de su discurso: "Ustedes saben que he construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad y eso no me fue gratis. Ustedes saben que prefiero decir una verdad incomoda antes que una mentira confortable".