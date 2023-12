Un Encuentro Predestinado: El Día que Carlos Menem "Bendijo" a Milei

En el panorama político argentino, pocos momentos han sido tan simbólicamente potentes como aquel encuentro en 2019, cuando Carlos Menem, expresidente de Argentina, extendió su "bendición" a Javier Milei, un economista entonces emergente en la arena mediática. Este encuentro, marcado por una mezcla de deferencia y predicción, sería el preludio de una alianza política que ahora se cimenta con la designación de Martín Menem, sobrino del expresidente, como Presidente de la Camara de Diputados por parte de Javier Milei, recientemente electo presidente de Argentina.

En una íntima reunión en el departamento porteño de los Menem, Javier Milei narra una experiencia transformadora que marcó su trayectoria política. Carlos Menem le otorgó su bendición presidencial no una, sino tres veces. Entre sorbos de té y bocados de sandwichitos, "el Carlos", como Milei afectuosamente se refiere a Menem, le aseguró: “Vos sos el heredero”. No contento con eso, Menem profundizó su vaticinio diciendo: “Vos sos el heredero. La diferencia es que yo lo hice por intuición y vos, por conocimiento. Lo vas a hacer mejor”. Ante estas palabras, Milei, aún reticente sobre su futuro en la política, respondió: “Carlos, no me gusta la política”. Pero Menem, con la certeza que caracterizaba sus palabras, replicó: “Cuando digo algo, se cumple. Ya te va a gustar”, reafirmando así su convicción en el destino político de Milei.

La Revalorización de una Era

Milei, conocido por su retórica libertaria y su crítica a la "casta" política, encontró en la figura de Menem y su legado noventoso, un inesperado punto de afinidad. Esta reivindicación de la gestión de Menem, cargada de privatizaciones y controversias, le ha abierto puertas a Milei dentro de la influyente familia riojana. El encuentro en el departamento de los Menem, donde Milei recibió la proverbial bendición de ser presidente, no solo marcó un giro en su percepción sobre la política sino que también allanó el camino para la inclusión de la familia Menem en su proyecto político.

El Rol de Martín Menem: De Testigo a Estratega

Martín Menem, sobrino del exmandatario y ahora Presidente de la Camara de Diputados, ha sido un testigo clave de esta alianza. Su papel ha evolucionado desde ser un mero espectador en aquella reunión histórica, a convertirse en un estratega vital para Milei, emulando el rol que una vez desempeñó Alberto Kohan para su tío. Martín ha trabajado incansablemente para consolidar la presencia de Milei en La Rioja y otras provincias, contribuyendo significativamente al ascenso nacional del ahora presidente.

Zulemita Menem: Una Aliada Potencial

La relación de Milei con Zulemita Menem, aunque menos prominente, no deja de ser relevante. Aunque ella se ha mantenido al margen de la política activa, su interacción con Milei y su eventual incorporación a Libertad Avanza podrían agregar otra dimensión a esta creciente alianza.

Conclusión: Una Alianza en Evolución

La designación de Martín Menem como Presidente de la Camara de Diputados no solo es un paso significativo en la carrera política de Martin Menem, sino que también representa la consolidación de una alianza inesperada y potencialmente transformadora. La sombra de Carlos Menem, con sus aciertos y controversias, continúa influyendo en el escenario político argentino, ahora a través de este nuevo capítulo que combina la visión de Milei con el legado de los Menem.