En el marco de un reclamo salarial, los trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego informaron que se suspendió la audiencia que estaba programada para este viernes a las 12:00 horas en Secretaría de Trabajo de Esquel con Nicolás Zárate secretario de Trabajo de Provincia.

Según explicaron el motivo es el medio asueto administrativo anunciado por el Gobierno Provincial a partir de las 11:00 horas por las celebraciones de Navidad.



Ante esta situación advierten que si no se lleva a cabo como había sido acordado, tomarán medidas. "Nuestra situación no puede esperar más. No estamos dispuestos a seguir perdiendo salarialmente. Así que instamos al gobierno que tome con la seriedad que amerita la situación, estamos e temporada alta de peligrosidad de incendios forestales. No queremos promesas, queremos soluciones", cierra el comunicado.