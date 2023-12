En relación a los jubilados, un tema que Torres dice lo sencibiliza mucho, "muchos me critican por haber intervenido SEROS, pero creo que fue la mejor decisión que podríamos haber tomado, y estoy convencido que va a servir", asevera.

"Algunos me tildaron de violento, algunos me tildaron de autoritario, esto no es una cacería de brujas, lo que queremos hacer es cuidar la plata de los jubilados. Y los que hicieron las cosas mal se tienen que hacer responsables, sino nunca hay medidas ejemplificadoras. Y pasan los años y todo sigue igual".