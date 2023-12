En diálogo con Red43, Daniel González, veterano de Malvinas, destacó aspectos fundamentales sobre la importancia de Malvinas en la identidad argentina y la necesidad de "malvinizar" para que la sociedad conozca las raíces de los conflictos y comprenda su trascendencia histórica, geográfica, política y económica.

"La cuestión Malvinas en general es un tema que la sociedad no tiene muy en claro porque no se ha informado correctamente de parte de los Gobiernos, y no se le ha dado a la gente cuál es la trascendencia de Malvinas", expresó González.

Malvinas no es solo un episodio en la historia argentina, sino un componente vital en su presente. González destacó la importancia de desmitificar ciertos aspectos del conflicto, señalando que la imagen del soldado argentino sufriendo adversidades extremas frente a un enemigo superior distorsiona la realidad y degrada la imagen de los combatientes. "Nuestros combatientes tuvieron una actuación más que destacada. Hubo hechos heroicos que no son conocidos por el común de la gente", afirmó.

En este contexto, González propone el concepto de "malvinizar", una iniciativa destinada a acercar a la sociedad la verdadera dimensión de los eventos ocurridos en Malvinas, sus raíces, desarrollo y la razón por la cual se considera no solo un hecho, sino una gesta.

Entre los proyectos que encabezan este compromiso de "malvinizar" la sociedad, destaca la iniciativa de los Concejos Deliberantes de Esquel y Trevelin, quienes incorporaron la realización de la media maratón y la tradicional vigilia al calendario municipal. Estos eventos, según comentó González, no solo honran la memoria de los caídos sino que también buscan fomentar el conocimiento y la reflexión en torno a Malvinas.

Otro proyecto significativo se centra en la plaza de entrada de Esquel, actualmente custodiada por el Ejército. La propuesta es convertirla en un espacio público y destinarla a ser un lugar de conocimiento y reflexión sobre el tema Malvinas. González señaló que espera que las autoridades respalden esta iniciativa para promover la conciencia y el entendimiento colectivo.