El Instituto de Seguridad Social y Seguros (SEROS) informó que presentará un reclamo a la Legislatura de Chubut por la no realización de aportes patronales de sus empleados por una suma que supera los 130 millones de pesos. Así lo reveló a la prensa el presidente del organismo, Alfredo Prior quien explicó que hasta agosto del año pasado los aumentos salariales que se otorgaban en el Poder Legislativo “tenían los descuentos de ley, pero a partir de septiembre de ese año se dejaron de realizar”.

De acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo vigente en ese poder, cuando se obtiene un incremento de haberes, el primer importe correspondiente al aumento que dé, que deberían percibir los empleados se redirecciona a la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL).

El dictamen legal del ISSyS destacó que “se está soslayando la aplicación de una norma de mayor jerarquía que el Convenio Colectivo de Trabajo, que constituye el sistema previsional para el personal de los tres poderes provinciales y municipios adheridos”.

“Lo que acordó el gremio con la patronal no está en discusión, y que el gremio se quede con el primer aumento es un acuerdo realizado allí», indicó Prior, quien aclaró que «ello no quita la obligación de generar los aportes patronales y personales de los agentes legislativos con relación al Instituto”.

El titular del ISSyS aseguró que “la ley es muy clara» y reveló que «a partir de quejas verbales de jubilados del Poder Legislativo» se ordenó una auditoría que determinó que «a partir de septiembre desaparecieron los descuentos de ley”.

En ese orden, adelantó que como resultado de la auditoría realizada por la Dirección de Finanzas del ISSyS “vamos a hacer una presentación reclamando el pago de aportes desde septiembre a la fecha, porque todos esos importes no fueron descontados ni transferidos”.

Prior cuantificó en 137 millones de pesos los aportes patronales y personales no realizados por la Legislatura del Chubut y advirtió que esa situación “perjudica a la Caja y a todos los jubilados de la Legislatura que demoran un mes en cobrar la movilidad”.