El dirigente social Juan Grabois aseguró que “si en el cuarto oscuro la vicepresidenta Cristina Kirchner encuentra la boleta para presidente de Sergio Massa y la mía, seguro que me elige a mi” y dijo que “cuando le comenté a Cristina que quería ser presidente del país me dijo que “le de para adelante”. Grabois se definió como “un tipo

testarudo y peleador” y dijo que “siempre trabajó. Desde los 18 años pueden ver mis aportes patronales. Siempre en el sector privado, nunca en el Estado”.



El piquetero referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Patria Grande estuvo en Trelew en el marco de una iniciativa que lleva adelante junto al ministro Wado de Pedro. Realizó estas y otras declaraciones en una extensa entrevista que otorgó a Cadena Tiempo poco antes de regresar a Buenos Aires. Defendió a Cristina Kirchner aunque dijo: “yo no tengo jefes políticos”.



Durante la misma, Grabois dijo que no le gusta decir que “soy amigo del Papa Francisco” aunque reconoció que lo une “un gran afecto” y defendió las últimas declaraciones del Sumo Pontífice en cuanto a que en la Argentina "hay mucha pobreza e inflación”.



Ayer en el Teatro Verdi presidió la 6ª Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal que junto a De Pedro llevan adelante. “Vinimos a escuchar propuestas. La queja por sí sola, no sirve”, comenzó diciendo. En tanto, De Pedro se comunicó vía conferencia con la audiencia presente para brindarles su saludo.



En el escenario acompañaron a Grabois, referentes de distintos rubros: Luis Núñez del Sindicato de la Alimentación, Noelia Domenec del Sindicato de la Salud Pública y Luciana Redondo del Movimiento de Trabajadores del Estado. Estuvieron presentes además, diputados, concejales de Trelew, dirigentes políticos, integrantes de distintas

organizaciones sociales y políticas.



Al hacer uso de la palabra, Grabois dijo que el objetivo principal en Trelew es “escuchar propuestas”. “La queja sin propuestas no sirve. Quiero reafirmar esta cuestión de propuestas. Porque venimos a elaborar un plan quinquenal que podría decirle al pueblo como en la época de Perón, en 1945 uno, en 1950 otro. Les decía cuántos

hospitales iba a hacer, cuantas escuelas, cómo se iban a conseguir los médicos, los enfermeros necesarios, rutas, veredas, Producción, Pesca, Agro, producción de la tierra etcétera”, reveló según consigna el diario Jornada de Trelew.

