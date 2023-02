Se trata de Lucas Lavados, estudiante avanzado de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Sede Esquel de la UNPSJB.

En este sentido el estudiante señaló que a principios de febrero emprenderá este desafío en la Universidad Surcolombiana en la localidad de Neiva.

“La posibilidad surgió a través de la convocatoria de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNPSJB Sede Comodoro que difundió la convocatoria en la página www.unp.edu.ar y a través de ella llene un formulario. Además un compañero de trabajo me impulsaba a hacer el intercambio y mi familia me apoyo” dijo el estudiante.

"En diciembre me llegó la notificación que había quedado seleccionado. Ahora el 7 de febrero tengo que empezar en Colombia donde cursaré tres materias. Luego acá me las reconocerá la Universidad y la Facultad en particular" dijo Lucas Lavados.

El estudiante recordó que solo le restan cinco materias para recibirse con el titulo de Licenciado en Administración de Empresas de Turísticas en la Sede Esquel. “El regreso está previsto para el 7 de junio. Es una linda oportunidad, para conocer otra cultura, otro país; y también mi deseo es alentar a otros chicos a que se animen a este tipo de intercambio, a que estudien” concluyó Lavados.