Este sábado 11 de febrero se cumplirán seis meses de la desaparición de José Crettón en la localidad de El Maitén y hecho por el cual hay dos personas detenidas.

La familia de José se manifestó hoy en Tribunales de Esquel para exigir a respuestas a la Justicia. "No tenemos contacto con la fiscal, ni con ningún funcionario judicial. Acá estamos, como todos los meses, reclamando que se siga buscando", expresó Lucas, tío del joven desaparecido.

Por otra parte, pese a un aviso de hacer una marcha con quema de cubiertas por la realización de la Fiesta del Tren a Vapor, Lucas Crettón dio a conocer que la familia desistió de esa decisión y no lo harán por respeto a las personas que los ayudaron con la búsqueda de José.

"Currilén salió a anunciar fiestas muy felizmente y no dio la cara con nosotros, nunca, para una asistencia o para hablar de lo que pasó con el pibe en su localidad. Decidimos hacer un corte, juntamos bastante gente, se pidió a los medios que publiquen la convocatoria. Pero después, haciendo un análisis, llegamos a la conclusión de que los perjudicaría a los vecinos que nos han acompañado y a gente que no tiene nada que ver. Por respeto a las personas, desistimos de esa actividad, para no joderles la vida", agregó.

"Esto que hacemos es exigir la aparición de José y que se siga buscando por rastrillaje y no por indicios", agregó.

El padre de José, Sergio Crettón dijo que "siempre buscamos información cuando salimos para allá. Tenemos que trabajar, pero si nos enteramos de alguna información se la damos a conocer a la fiscalía".

Además, estuvo presente Néstor Antieco, el hijo de la mujer que murió en el ascensor de la Oficina Judicial. "Vengo a acompañar el caso de la familia Crettón, como otros casos de injusticia, como el de mi mamá. Hay dos personas que están culpadas, cuando deberían haber más de 10 del Poder Judicial de Esquel y de Rawson. Fiscalía hizo un trabajo de nada que ver y con el caso Crettón están haciendo lo mismo".