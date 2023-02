Sexy Femme Lencería, es la primera tienda erótica instalada en la ciudad de Esquel. Allá por el 2013, comenzó el gran desafío de Romina Garay, propietaria e ideóloga del local de calle Roca 352 que ya se afianzó en la localidad.

"Empezó todo con reuniones de 'tupper sex' hace 12 años. Se comenzaron a hacer en España; acá no se hacían ni la conocían. Luego hice un showroom en mi casa y poco a poco se fue convirtiendo en mi sueño", expresa Romina, quien dos años después de aquel entonces, logró abrir el local.

"Me formó con una sexóloga. Siempre me pareció interesante el tema de los juguetes sexuales. Me aboqué y pasó a ser un sueño"