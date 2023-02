En pocos días comenzará a activarse la maquinaria electoral, para llegar el 16 de abril, a la primera elección que se realizará en Chubut y determinará quién será el próximo intendente de Trelew, que asumirá en diciembre y deberá gobernar el Pueblo de Luis hasta diciembre de 2027.

El cronograma electoral determina que el miércoles vencerá el plazo para que los partidos políticos comuniquen al Tribunal Electoral Municipal la constitución de frentes o alianzas, y el 15 de marzo deberán estar definidos los candidatos de las diferentes fuerzas políticas.

Para ello los dos espacios más grandes, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, convocaron a elecciones para el domingo 5 de marzo.

Aunque con una clara diferencia, el frente conformado por el PJ, el Frente Renovador y Chubut Somos Todos tendrá internas abiertas y la alianza conformada por el radicalismo, el PRO y el Polo Social tendrá internas cerradas, en las que participarán solo los afiliados a esas fuerzas políticas.

De esta forma comienzan a agotarse las especulaciones. No obstante, existen todavía muchos interrogantes en el Frente de Todos acerca de quienes competirán en esas internas y quienes finalmente buscarán presentarse, directamente en las generales del 16 de abril, a través de otros partidos políticos.

El ex intendente Gustavo Mac Karthy y la diputada provincial del madernismo Leila Lloyd Jones no decidieron aún qué harán y amenazan casi constantemente presentarse por fuera del Frente de Todos. El referente camporista, Emanuel Coliñir, tampoco define, pero no se expresa definitivamente respecto de esa cuestión.

Un párrafo aparte merece el caso del dirigente del Sindicato de Camioneros, Luis Collio, porque pertenece al Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo y esta fuerza no se sumó, al menos hasta el momento, al Frente de Todos.

Diferente es el caso del ingeniero Nélson Castro, alineado con la candidatura a gobernador de Exequiel Villagra (Reconstruir Chubut), y de Juan Carlos “El Cartero” Jara, quienes seguramente competirán en la interna de ese frente partidario.

Un extrapartidario en la UCR y un radical por el PRO

En Juntos por el Cambio el panorama aparece un poco más claro, aunque con algunas cuestiones que se pueden catalogar de insólitas.

El ex ministro de Seguridad de la actual gestión provincial, Federico Massoni, es el precandidato del sector más tradicional del radicalismo, impulsado por el diputado provincial Manuel Pagliaroni,

y un radical de pura cepa, como el veterinario Gerardo Merino, tiene el respaldo absoluto del senador nacional y precandidato a gobernador del PRO, Ignacio “Nacho” Torres.

En la UCR justifican la postulación del ex ministro de Seguridad asegurando que es “el único loquito que puede agarrar el polvorín que es la ciudad de Trelew”.

Otras cuestiones a definir están vinculadas a que hará el partido Ciudadanos por Chubut, orientado por César Treffinger, en la versión más actual de su fuerza ahora aliada del partido Libertad Avanza del siempre polémico diputado nacional Javier Milei.

También se anotará en la carrera por la intendencia seguramente Eduardo Hualpa, abogado militante de los Derechos Humanos y lo hará a través de su partido municipal Por Trelew, que en las últimas horas cerró un acuerdo con el Partido Socialista Auténtico.

Modo Gobernador

Sin fecha definida para las elecciones en Chubut, ya que por el momento se efectuarán en octubre en conjunto con las nacionales, los precandidatos ya lanzados están obligados a mantener un ritmo de campaña inusual, por lo extensa que será.

Y a quien no parece molestarle ese rol es al intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien (además de mantener su postulación vigente) por momentos explora y parece probarse el traje de gobernador.

Esto lo demostró el mandamás de Comodoro Rivadavia el fin de semana pasado, cuando viajó a la zona del Parque Nacional Los Alerces para verificar el alcance del incendio que se estaba desarrollando allí.

Hasta ahí todo normal, lo que haría cualquier político en campaña. Pero Luque fue un paso más allá.

Es que cuando visitó la zona se interiorizó de lo sucedido y entre ello la destrucción de la usina, un transformador y el tendido de cables, que dejó sin servicio eléctrico a toda la Villa Futalaufquen hasta la Bahía Rosales.

Luque haciendo gala de su capacidad de gestión, y el poderío económico de la ciudad que conduce y la industria petrolera, rápidamente se puso en contacto con las firmas de su ciudad y logró, junto al gobernador Mariano Arcioni, que desde esas empresas aportaran dos generadores, que el jueves último fueron instalados en el Parque Los Alerces y así se logró restablecer el servicio eléctrico en diferentes edificios públicos, entre ellos la intendencia y la Central de Incendios.

El intendente del Parque Nacional Los Alerces, Hernán Colomb, agradeció la gestión hecha por el intendente de Comodoro Rivadavia y precandidato a gobernador del Chubut.

“El fin de semana (pasado) estuvo en el Parque realizando una recorrida y luego al enterarse del incendio y lo que había pasado con la usina, rápidamente realizó esta gestión enviándonos estos dos generadores que nos permitieron volver a contar con energía eléctrica en el centro de Villa, un aporte que agradecemos muchísimo en esta situación de emergencia que estamos viviendo”, afirmó Colomb.

Luque está dispuesto parece a jugar todos los fierros en esta campaña electoral que, si no hay adelantamiento será larguísima, y dando una vuelta de tuerca a las tradicionales recorridas, ahora no solo visita distintos lugares de la provincia, sino que además aporta soluciones concretas, junto a Arcioni, ante las necesidades que puedan surgir.

Saunders intendenta

El peronismo de Esquel, desde que Rafa Williams dejó la intendencia, parece no encontrar el rumbo, en todos los turnos electorales siguientes estuvo disperso, atomizado y sus dirigentes casi nunca pudieron ponerse de acuerdo en un proyecto colectivo superador de las ambiciones personales y sectoriales.

Y como viene la cosa parece que este 2023 no va a ser la excepción, al menos por algunas expresiones públicas que comienzan a conocerse de algunos dirigentes.

Es el caso de la concejal de Chubut Al Frente, Valeria Saunders, quien reflexionó que en Esquel “estamos trabajando desde el año pasado, en la unidad del peronismo y en el proyecto”, aunque en la misma nota que publica Jornada, y en la que mandó a descansar al intendente Sergio Ongarato, se reivindica como no afiliada a ningún partido político.

Agregó que “aún no pensamos en el candidato o candidata”, y acto seguido fue cuando la engañó el subconsciente y reveló que “en diciembre tiene que estar sentada (sic) en el sillón del municipio un peronista”.

El subconsciente se define como “un conjunto de procesos mentales, no percibidos conscientemente por el individuo, pero que pueden aflorar en determinadas situaciones e influir en su manera de actuar o en su carácter”.

La concejal, que fue ministra de la Familia y candidata a diputada nacional, no despierta mucha confianza entre la dirigencia local y algunos recuerdan que, antes de defeccionar como ministra de Educación hace un año aproximadamente, decía a quien quisiera oírla: “Por Mariano (Arcioni) voy caminando hasta Rawson”. Algunas horas después desechaba el ofrecimiento para ser ministra de Educación porque no le habrían cumplido algunas condiciones.