La diputada provincial, Leila Lloyd Jones, dialogó con Red43 y se refirió a su precandidatura como intendenta por la ciudad de Trelew.

"Hace años vengo participando en política. Siempre me preocupé y ocupé por mi ciudad. Cuando uno está en política tiene aspiraciones y a representar a los vecinos y las vecinas que siempre te han acompañado", expresó.

Asimismo, la diputada provincial señaló que "cuando uno está en política uno quiere ser y quiere estar a conducir los destinos de la ciudad".

Lloyd Jones comentó que, previo a las elecciones 2023, está recorriendo casi todos los barrios de la ciudad charlando con los vecinos y vecinas, manteniendo reuniones periódicas desde las 8 hs hasta las 22 hs. Respecto a esto, indicó: "quiero conocer y escuchar cada una de las problemáticas y opiniones que los vecinos y vecinas quieren y anhelan que pasen en esta ciudad".

"Es una ciudad que viene castigada por 4 años del gobierno de Macri, a la cual no le llegó ninguna obra. También tiene mucha desocupación", dijo la precandidata a intendenta y remarcó que a Trelew "hay que darle otra mirada y ponerla de pie".

"Estoy convencida que voy por el buen camino y que voy a ser la intendenta de Trelew".

En cuanto a su precandidatura a intendenta, Lloyd Jones expresó: "Quiero cambiar la realidad que hoy vivimos, estoy convencida que puedo hacerlo. Tengo mucho para ofrecer". "La primer problemática de la ciudad es la falta de trabajo. La gente quiere trabajos genuinos, tengo un equipo de trabajo y creo que podemos revertir esta situación, no es fácil pero no imposible", remarcó.

"El Trelew que los vecinos y vecinas quieren es una ciudad planificada y ordenada que funcione".

"Les pido que me acompañen, no les voy a fallar. Soy una persona que no quiere promesas, sino compromisos", concluyó.