La fiscal jefe del Ministerio Público Fiscal en Esquel, Dra. María Bottini, comentó acerca del juicio por jurados que se llevó a cabo por primera vez en la provincia del Chubut y, próximamente, se dará alguno de esa índole en la ciudad.

"Estamos siguiendo lo que pasó en Gaiman, porque a partir del 17 de marzo tenemos el primer juicio por jurados en Esquel. Estuvimos haciendo el último módulo de la capacitación el último fin de semana en Puerto Madryn", indicó Bottini.

Asimismo, sostuvo que están "atentos a lo que pasa en Gaiman para aprender un poco de eso, para ver lo que tiene que ver con la logística y no tanto con el trabajo fiscal, para ajustar tiempos y que la gente no tenga que esperar".

"Jurado puede ser cualquier ciudadano que sepa leer y escribir. Hay cuestiones que excluyen, como ser abogados, trabajar en el Poder Judicial, ser funcionario de alguno de los tres poderes del estado, ser miembro de las fuerzas de seguridad o ser médico forense", agregó la fiscal jefe de Esquel.

Por otra parte, comentó que el 8 de marzo se va a ser el sorteo del padrón. "Se van a sortear alrededor de 60 personas y van a quedar 14. Lo que se buscará es que haya personas imparciales".

"Las partes van a buscar que los jurados sean personas que no tengan interés en el caso, para que puedan resolver de manera parcial. Se les va a comunicar quiénes quedaron seleccionadas y tienen que concurrir a la audiencia del juicio", añadió Bottini.

En particular sobre el juicio por jurados en Esquel, indicó que el 17 de marzo es la selección de jurados y el 20 el juicio. "Con lo laboral, si son empleados públicos, se los paga el estado y se les da licencia. Si son empleados privados, es lo mismo. Es público, como ser testigo de un caso. Uno no puede elegir si quiere o no", explicó.

Sobre el caso que se tratará, Bottini dio a conocer que el primero será por homicidio. "La mayoría serán de homicidios y casos de abuso sexuales y violencia de género graves, esos son la mayoría según la ley de nuestra provincia", dijo.