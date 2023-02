Con una concurrencia de 700 personas, Merino arremetió contra las gestiones kirchneristas: “necesitamos planificación y garantizar servicios públicos básicos, pero también ser innovadores en construir una economía basada en el emprendedorismo, la iniciativa privada y nuevas ideas productivas. El 5 de marzo vamos a dar el primer paso”.

Además, sostuvo Merino: “Viene un tiempo nuevo en la ciudad y el radicalismo ya está movilizado en ese esfuerzo. Hay mística y convicción de dar vuelta la página de Trelew hacia el futuro”.



Por su parte, el Senador Nacional, Nacho Torres que acompañó a Merino, sostuvo: “ratifico que vamos a pelear contra las mafias que se apoderaron corporativamente de la economía provincial, y en Trelew vamos a ayudar a Merino en una gestión que marque una alternancia necesaria”.



Acompañan a Gerardo Merino la Senadora Nacional Edith Terenzi, el ex intendente José Gatica, el ex Gobernador Carlos Maestro, los dirigentes José María Ramon, Nino Zarate e Ismael Retuerto, entre otros. También estuvo presente la ex diputada provincial y ex titular de la UCR, Jaqueline Caminoa.