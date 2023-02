En el marco de la investigación, que lleva adelante la Policía del Chubut, de tres hechos de robo agravados ocurridos en Comodoro Rivadavia y Trelew se realizó ayer una serie de allanamientos en ambas ciudades que arrojó el secuestro de dinero en efectivo; vehículos y demás elementos probatorios.

No hay detenidos aún pero sí personas identificadas que actuarían como “contactos locales”. La banda que fue identificada como autora de los hechos operaba sustrayendo vehículos en la ciudad de Trelew y Rawson, para cometer diferentes delitos contra la propiedad, utilizándolos para movilizarse entre ciudades. Estos procedimientos tienen vinculación y son consecuencia de un operativo en conjunto de las Divisiones de Investigaciones de las tres ciudades, y se complementa con los operativos.

“La relación entre los hechos nos llevó a realizar una investigación conjunta de las tres causas porque los autores utilizaban autos robados en la ciudad de Trelew. Logramos establecer domicilios y grupos de pertenencia”, dijo el fiscal Héctor Iturrioz quien relacionó la investigación con el robo ocurrido meses atrás en la carnicería Juniors de la Avda. Chile. “Se investigaba el robo de una caja fuerte en Ostoich, en Distribuidora Nakel donde también se sustrajo una caja fuerte y un hecho de similares características en el Sindicato Petrolero”, dijo Iturrioz en el marco de la conferencia de prensa junto a autoridades policiales.

“En los tres lugares había objetos de valor. En Petroleros había equipos informáticos de mucho valor; en Nakel había celulares nuevos de alta gama y solamente se abocaron a las cajas fuertes”. Aclaró que con la colaboración de la Unidad Regional y la DPI de Trelew se remitió una nómina de los autos robados en esa ciudad en la que se basó la investigación mediante cámaras de seguridad. “Así pudimos llegar a seguimientos para determinar la autoría en alguno de los hechos como la conexión local”. El funcionario aclaró que aún no hay detenidos, pero sí personas identificadas y confirmó que el resultado de los allanamientos resultó “positivo”. Relacionó que estos grupos organizados operan de manera simultánea en Trelew y Comodoro. “Acá lo hacen al amparo de no conocer los vehículos en los que se mueven porque la Brigada conocen los autos y los movimientos del hampa local porque hacen a diario, un trabajo de investigación, pero se desconoce absolutamente lo foráneo. Eso es utilizado como modus operandi para actuar con mayor tranquilidad”.

Confirmó el apoyo local en cada uno de estos hechos ya que existe un conocimiento sobre los movimientos y el interior de los locales que fueron robados. “También tuvieron suerte porque un móvil de la Seccional Sexta que estaba de patrulla, perdió su rastro en una calle de ripio y ahí, con la tarea de la Brigada pudo determinarse a través de cámaras, la localización del auto”.

El fiscal indicó que en coincidencia con los robos ocurridos se producían cortes generales en el servicio de telefonía e internet. “No tengo pruebas, pero no tengo dudas”, planteó Iturrioz sobre la posible vinculación entre este hecho y la comisión de éste ilícito. “En el caso de Nakel trabajaron con una tranquilidad pasmosa. Robaron el domingo 2 de febrero cerca de las 4 de la mañana, pero comenzaron a merodear el 1ro. de febrero a última hora. En ese interín ingresaron a la propiedad sabiendo que el sistema de alarmas no funcionaba; salieron y egresaron, buscaron elementos de corte y estuvieron entre cuatro y cinco horas sin que la alarma se haya activado. Eso no es una coincidencia”. Reconoció que la inteligencia fue minuciosa, conociendo la existencia de cajas fuertes como el aporte de contactos locales. “Cortaron donde debían cortar y desactivaron un mecanismo muy complejo”.

Pablo Lobos, a cargo de la División Policía de Investigación reconoció que los allanamientos arrojaron un resultado satisfactorio con ocho dirigencias, siete en Trelew y una en Comodoro Rivadavia. “Secuestramos una suma de dinero en efectivo de tres millones de pesos, dólares estadounidenses; euros, pesos chilenos y teléfonos celulares que serán muy importantes porque nos permitirán llegar a más información. Creemos que estamos en una instancia inicial y faltan muchísimas cosas por hacer”.

“En principio –dijo Lobos- y con los elementos que reunimos hoy, la causa está muy avanzada. La conexión con una banda de Trelew era en principio porque a través de un comunicado, se suele comunicar de los robos y hurtos de vehículos a todas las unidades regionales. Tomamos intervención y cuando observamos las filmaciones de los tres hechos, advertimos que se utilizaron vehículos sustraídos en Trelew lo que nos dio la pauta de que eran oriundos de allá, siempre con el contacto local. En esta oportunidad, hemos podido detectarlo y hubo para esto un trabajo de la Comisaría Sexta”. El titular de la Brigada indicó que entre los tres hechos se habría robado una suma cercana a los cinco millones de pesos de los cuales cuatro se habían sustraído de la distribuidora; un millón aproximadamente de Ostoich y el Sindicato Petrolero “no había denunciado faltante alguno”.

El comisario Lobos indicó que este tipo de bandas están bien organizadas, disponen de movilidad y muchas veces, sortean los controles de acceso a la ciudad por los pasos comunes. “Por más que aumentemos los controles, acceden por rutas alternativas sin llegar a ser detectados”.

Las personas sospechadas tendrían antecedentes por robos en modalidades similares. “Muchos tienen experiencia en cajas fuertes; saben dónde realizar cortes. Tienen roles precisos y organizados de cómo actuar en el momento de un robo”.

Allanamientos; requisa y secuestro

Los operativos se realizaron desde las 7 de la mañana en Comodoro Rivadavia y Trelew. Se llevaron a cabo ocho diligencias en los barrios Tiro Federal, Comercio, Los Aromos, Primera Junta y Pensamientos, con la colaboración de las Divisiones de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y GEOP.

Se procedió al secuestro cuatro vehículos; cinco armas de fuego; juegos de llaves de encendido de diferentes vehículos; plantines de planta de marihuana; teléfonos celulares; la suma de 2 millones de pesos en efectivo, entre ellos dólares, euros y moneda chilena además de prendas de vestir varias utilizadas por los autores de los ilícitos al momento de cometer los hechos.

También se secuestraron elementos de cortes varios como amoladores, discos y otros efectos; dos chalecos balísticos pertenecientes a la Policía del Chubut; prendas pertenecientes a uniforme policial, como ser campera, chaqueta, chaleco refractario, correaje con pistolera, y placa de identificación; un centenar de municiones de diferentes tipos y calibres y otros elementos de sumo interés para la investigación que serán preservados y peritados.

Las personas sospechadas cuentan con amplios antecedentes en delitos contra la propiedad, algunos de ellos con antecedentes condenatorios, sobre los que por el momento no se han dispuesto detenciones, encontrándose el personal policial en la recopilación de pruebas e indicios para sustentar una privación de la libertad.