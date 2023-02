La presidenta de la junta vecinal del barrio Chanico Navarro, que asiste con 300 viandas todos los días a vecinos de Esquel, reclamó públicamente a la Secretaría de Ambiente por el estado del predio.

"La verdad que hoy se extraña a Hollmann. Yo peleé mucho con él, pero hoy se extraña. Nosotros le pedíamos que venga a limpiar y nos tenía el predio re limpio. Hoy es un descuido total de Ambiente hacia la sede. Esto es municipal y lo tienen que limpiar, no venir, cortar el pasto y dejarlo ahí. Es una mugre, dejaron todo amontonado y las ratas andan. Voy a hacer un guiso de ratas a ver si lo comerían en el municipio", expresó Melín.

A su vez, la presidenta de la junta vecinal sostuvo: "No entiendo a Espacios Verdes. No podemos limpiarlo nosotros porque no somos empleados municipales y tampoco nos dan una herramienta, un rastrillo, una pala ni una manguera. Es un desastre"

"El comedor funciona todos los días y tengo que poner trapitos por todos lados para que no me entre una rata. Por más que venga Bromatología a poner pastillas, dejan los yuyos altos y van a seguir las ratas. Pelear es tirármelos en contra. Yo no pienso hacer nada porque esto le pertenece al municipio, que vengan, corten y se lo lleven como hacía Hollmann. Antes los vecinos sacaban todas las chatarras y se podía limpiar el barrio, hoy no se puede hacer porque no nos dan bolilla", concluyó Melín.