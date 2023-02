En las últimas horas se dio a conocer la información sobre la ausencia de Eulalio "Coco" Muñoz en la Maratón Internacional de Roterdam 2023.

La competencia estaba en los planes del atleta olímpico, ya que allí, intentaría la marca para los Juegos Olímpicos de París.

El entrenador Rodrigo Peláez, dialogó con Red43 sobre la situación y comentó que "a finales del año pasado se nos pidió una planificación del 2023 sobre los objetivos que se venían y cómo los íbamos a afrontar. Entre los recursos, pedimos que la preparación sea en Toluca, México, con el equipo que siempre solemos trabajar. Hace un tiempo nos dijeron que esto no estaba aprobado y que la única opción era en Cachi, Salta. Accedimos, pero pedimos como condición que nos dejen sumar a Martín Ñancucheo para que trabaje con Eulalio; en principio parecía no haber problemas pero, finalmente, nos dijeron que eso tampoco estaba aprobado ni se iba a costear".

Ante esta situación, Peláez detalla que propuso bajarse del campamento, para que suban a Martín Ñancucheo, cuestión que tampoco fue aceptada por el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo): "Vimos falta de voluntad y decidimos desistir de esta oportunidad que era muy importante y en la cual veníamos trabajando".

"Hoy por hoy, clasificar a Juegos significa bajar el récord argentino en más de 1 minuto; no es imposible pero si requiere contar con recursos para una preparación acorde. Cada clasificación, cada récord, cada medalla es inversión, es recurso y es por tal motivo que las grandes potencias son lo que son", publicó además el entrenador en sus redes sociales.

"En esta oportunidad nos manejamos con los entes que si intervienen en esta instancia. No podemos afrontar un compromiso con preparación defectuosa"

Seguidamente, lamentó que "todas las becas están sujetas a resultados"; por lo que, de no competir, "no se va a lograr la marca y la ayuda no va a estar": "Es lamentable para Eulalio que es el protagonista. Las posibilidades no son tantas".

"Hemos viajado sacando préstamos; vamos a tener que juntar fondos de donde sea y habrá que hacerlo de nuevo. El alto rendimiento es así. Vamos a correr por acá hasta que podamos encontrar nuestros propios medios; volveremos a pagar derecho de piso, rendir otra vez el examen"

Por último, aseguró que "Coco" está bien: "tratamos de ser positivos; la idea es enfocarse y no quejarse porque hay mucha gente detrás".