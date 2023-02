Una influencer española visitó la Argentina y criticó el estado de las rutas, el precio del dólar y al gobierno. “Dicen que es un país desarrollado y esto sigue siendo Sudamérica”.



Laura Méndez viaja por el mundo recorriendo distintas ciudades y hace reseñas a través de sus redes sociales. En los últimos días arribó al país y las impresiones que se llevó no fueron las mejores.





Es por ello que mientras manejaba realizó un descargo contando las situaciones que vivió. “Las carreteras aquí dan asco, el gobierno no sé que hace pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras”, sostuvo. También comparó al país con Cuba por la diferencia entre el precio del euro oficial y el paralelo: “Acá está el gobierno peronista, no es el gobierno socialista pero al final son el mismo perro con distintos collares”.

Además, añadió: “Por más que digan que esto es Argentina y que es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica y la verdad es que en las carreteras no hay guardabarros, no hay luces, y entre pueblo y pueblo pueden pasar tres horas y no hay gasolineras”, insistió.

También señaló que “no hay cobertura en todo el país”. “Si te pasa algo no puedes llamar a nadie ni puedes comunicarte”, se quejó.

En su descargo, Laura contó la experiencia que tuvo al viajar de Bariloche hasta el Chaltén. “Pinché dos veces en un día”, remarcó furiosa. “No hay derecho a lo que le hacen a los argentinos con las carreteras, no hay derecho, y no digan que no hay pasta porque el Mundial de Qatar estaba lleno de argentinos y no es barato un boleto hasta Qatar”, sostuvo.

La influencer insistió en que Argentina es “un país del tercer mundo”. “Aquí las gomerías se forran, hay gomerías por todos lados y por algo será, las carreteras están fatales”, expresó.

Antes de finalizar el video, le recomendó al gobierno arreglar las rutas para que más turistas lleguen al país. “Así no venimos más, ahora entiendo porqué España está lleno de argentinos y porqué todo el mundo se quiere pirar de aquí”, resaltó.

También habló de las próximas elecciones que se realizarán este año: “Seguid votando al gobierno peronista que esto es lo que queréis para vuestro país, un desarrollo de la ostia”.

Las repercusiones en las redes

Si bien hubo personas que adhirieron a las palabras de la influencer, una gran parte cuestionó las críticas que realizó e hicieron bromas con el video. “¿Y qué hacés acá?”, cuestionó una joven. “Cómo no va a pinchar si maneja mientras graba”, añadió otro.

“Solo un argentino puede decir lo mal que está mi país, mi patria, no hacerlo otro que vive en otro país. Tuvimos malas decisiones pero ya no más”, agregó otro usuario.